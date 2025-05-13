Лучшие сценические наряды Украины на Евровидении: какими они были

Евровидение это не только о музыке и голосе, а также о стиле конкурсантов. И каждый год артисты бросают новые вызовы моде. Некоторые украинские представители также вписали свое имя в список тех, кто поразил публику образами.

Создать артисту такой образ, который надолго запомнится публике, это настоящий талант. К примеру, стиль певицы Русланы, которая появилась на сцене в образе "амазонки", до сих пор является постоянным упоминанием на конкурсе, или Верка Сердючка в серебряном костюме и звездой на голове – настоящий феномен Евровидения. Украинские звезды точно не отстают в креативности, поэтому в материале Show24 вспоминаем лучших.

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Руслана

Руслана стала вторым артистом, который отправился представлять Украину на певческом конкурсе. Исполнительница тогда не просто зажгла сцену Евровидения, но и стала настоящей легендой с "Дикими танцами".

Она надела кожаный костюм с меховой накидкой, что напоминало образ амазонки. И это точно сыграло свою роль, когда определяли победителя конкурса.

Руслана на Евровидении / Фото CFC

Верка Сердючка

Андрей Данилко, который поехал на Евровидение в образе Верки Сердючки, стал любимцем миллионов людей. Песня и зажигательное выступление зажгли в сердцах драйв, позитив и все другие лучшие эмоции.

Отдельное же стоит отдать образу. Верка Сердючка была одета в платье серебряного цвета, которое сверкало, туфли такого же оттенка, белые колготы, а голову украшала большая звезда, что сделало ее узнаваемой. Нередко фанаты конкурса делают косплей на образ Сердючки. Кроме того, другие участники, которые выступали с Данилком на одной сцене, также придерживались выбранного стиля одежды.

Верка Сердючка на Евровидении / Фото из Википедии

Джамала

Выступление украинской певицы стало не просто лучшим в истории Украины, а и Евровидения в целом. Джамала пела песню о депортации крымских татар из Крыма в 1944 году.

На певице был костюм синего цвета. Брюки расшиты кружевным узором, а объемные рукава добавили женственности образу. К слову, костюм создавал Иван Фролов.

Джамала на Евровидении / Фото из инстаграма певицы

Go_A

Екатерина Павленко, которая является солисткой группы, засияла на сцене Евровидения в ярком образе. Певица надела шубу зеленого цвета, которую создал Дмитрий Курята, поверх черного платья. Она стала узнаваемым элементом, который лучше всего выделялся на фоне сцены.

Остальная часть команды была в черных брюках и светлых пиджаках.

Go_A на Евровидении / Фото Getty Images

Kalush Orchestra

Выступление группы было по-настоящему уникальным. Они не просто выступали на европейской сцене в первые месяцы большой войны, а представляли всю Украину миру, которая до сегодняшнего дня страдает от российской агрессии.

Артисты собрали аутентичные наряды из музеев по всей стране, а розовая панамка стала изюминкой номера. Копию головного убора потом надевали на себя фаны Евровидения, а оригинал продали на благотворительном аукционе.

Kalush Orchestra на Евровидении / Фото с официального сайта Евровидения

В этом году костюмы для группы Ziferblat на Евровидение создал Иван Фролов. Образы содержат панковые пояса с металлическими вставками и кристаллами Swarovski, а также вышитые мальвы, символизирующие перерождение.