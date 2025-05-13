Лучшие сценические наряды Украины на Евровидении: какими они были
- Украинские артисты на Евровидении часто поражают стильными и запоминающимися сценическими образами.
- Костюмы, которые были созданы для Джамалы, Go_A, Kalush Orchestra и других, отражают не только стиль, но и культурные и исторические аспекты, что делает их важными элементами выступлений на конкурсе.
Евровидение это не только о музыке и голосе, а также о стиле конкурсантов. И каждый год артисты бросают новые вызовы моде. Некоторые украинские представители также вписали свое имя в список тех, кто поразил публику образами.
Создать артисту такой образ, который надолго запомнится публике, это настоящий талант. К примеру, стиль певицы Русланы, которая появилась на сцене в образе "амазонки", до сих пор является постоянным упоминанием на конкурсе, или Верка Сердючка в серебряном костюме и звездой на голове – настоящий феномен Евровидения. Украинские звезды точно не отстают в креативности, поэтому в материале Show24 вспоминаем лучших.
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Руслана
Руслана стала вторым артистом, который отправился представлять Украину на певческом конкурсе. Исполнительница тогда не просто зажгла сцену Евровидения, но и стала настоящей легендой с "Дикими танцами".
Она надела кожаный костюм с меховой накидкой, что напоминало образ амазонки. И это точно сыграло свою роль, когда определяли победителя конкурса.
Верка Сердючка
Андрей Данилко, который поехал на Евровидение в образе Верки Сердючки, стал любимцем миллионов людей. Песня и зажигательное выступление зажгли в сердцах драйв, позитив и все другие лучшие эмоции.
Отдельное же стоит отдать образу. Верка Сердючка была одета в платье серебряного цвета, которое сверкало, туфли такого же оттенка, белые колготы, а голову украшала большая звезда, что сделало ее узнаваемой. Нередко фанаты конкурса делают косплей на образ Сердючки. Кроме того, другие участники, которые выступали с Данилком на одной сцене, также придерживались выбранного стиля одежды.
Джамала
Выступление украинской певицы стало не просто лучшим в истории Украины, а и Евровидения в целом. Джамала пела песню о депортации крымских татар из Крыма в 1944 году.
На певице был костюм синего цвета. Брюки расшиты кружевным узором, а объемные рукава добавили женственности образу. К слову, костюм создавал Иван Фролов.
Go_A
Екатерина Павленко, которая является солисткой группы, засияла на сцене Евровидения в ярком образе. Певица надела шубу зеленого цвета, которую создал Дмитрий Курята, поверх черного платья. Она стала узнаваемым элементом, который лучше всего выделялся на фоне сцены.
Остальная часть команды была в черных брюках и светлых пиджаках.
Kalush Orchestra
Выступление группы было по-настоящему уникальным. Они не просто выступали на европейской сцене в первые месяцы большой войны, а представляли всю Украину миру, которая до сегодняшнего дня страдает от российской агрессии.
Артисты собрали аутентичные наряды из музеев по всей стране, а розовая панамка стала изюминкой номера. Копию головного убора потом надевали на себя фаны Евровидения, а оригинал продали на благотворительном аукционе.
В этом году костюмы для группы Ziferblat на Евровидение создал Иван Фролов. Образы содержат панковые пояса с металлическими вставками и кристаллами Swarovski, а также вышитые мальвы, символизирующие перерождение.