Створити артисту такий образ, який надовго запам'ятається публіці, це справжній талант. До прикладу, стиль співачки Руслани, яка постала на сцені в образі "амазонки", досі є постійною згадкою на конкурсі, або ж Вєрка Сердючка у срібному костюмі та зіркою на голові – справжній феномен Євробачення. Українські зірки точно не пасуть задніх у креативності, тому у матеріалі Show24 згадуємо найкращих.

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Руслана

Руслана стала другим артистом, який вирушив представляти Україну на співочому конкурсі. Виконавиця тоді не просто запалила сцену Євробачення, а й стала справжньою легендою з "Дикими танцями".

Вона одягнула шкіряний костюм з хутряною накидкою, що нагадувало образ амазонки. І це точно відіграло свою роль, коли визначали переможця конкурсу.

Руслана на Євробаченні / Фото CFC

Вєрка Сердючка

Андрій Данилко, який поїхав на Євробачення в образі Вєрки Сердючки, став улюбленцем мільйонів людей. Пісня та запальний виступ запалили у серцях драйв, позитив і всі інші найкращі емоції.

Окреме ж варто віддати образу. Вєрка Сердючка була одягнута у сукню срібного кольору, яка виблискувала, туфлі такого ж відтінку, білі колготи, а голову прикрашала велика зірка, що зробило її впізнаваною. Нерідко фанати конкурсу роблять косплей на образ Сердючки. Крім того, інші учасники, які виступали з Данилком на одній сцені, також дотримувались вибраного стилю одягу.

Вєрка Сердючка на Євробаченні / Фото з Вікіпедії

Джамала

Виступ української співачки став не просто найкращим в історії України, а і Євробачення загалом. Джамала співала пісню про депортацію кримських татар з Криму у 1944 році.

На співачці був костюм синього кольору. Штани розшиті мереживним візерунком, а об'ємні рукави додали жіночності образу. До слова, костюм створював Іван Фролов.

Джамала на Євробаченні / Фото з інстаграму співачки

Go_A

Катерина Павленко, яка є солісткою гурту, засяяла на сцені Євробачення у яскравому образі. Співачка одягла шубу зеленого кольору, яку створив Дмитро Курята, поверх чорної сукні. Вона стала впізнаваним елементом, який найкраще вирізнявся на фоні сцени.

Інша частина команди була у чорних штанах і світлих піджаках.

Go_A на Євробаченні / Фото Getty Images

Kalush Orchestra

Виступ гурту був по-справжньому унікальним. Вони не просто виступали на європейській сцені у перші місяці великої війни, а представляли всю Україну світові, яка до сьогоднішнього дня потерпає від російської агресії.

Артисти зібрали автентичне вбрання з музеїв по всій країні, а рожева панамка стала родзинкою номера. Копію головного убору потім вдягали на себе фани Євробачення, а оригінал продали на благодійному аукціоні.

Kalush Orchestra на Євробаченні / Фото з офіційного сайту Євробачення

Цього року костюми для гурту Ziferblat на Євробачення створив Іван Фролов. Образи містять панкові пояси з металевими вставками та кристалами Swarovski, а також вишиті мальви, що символізують переродження.