Цього року участь у Євробаченні-2025 беруть 37 країн. Серед них точно є один переможець і той, хто, на жаль, отримає статус найгіршого. Через це пропонуємо пригадати у матеріалі Show24 найгірші виступи за всю історію конкурсу.

Читайте також 5 виступів, які увійшли в історію: легендарні переможці Євробачення

Fud Leclercq – Ton nom (Бельгія)

Це один із тих випадків, коли Бельгія зазнала тотального провалу. Тоді конкурс Євробачення на своїх теренах приймав Люксембург, а Fud Leclercq вже учетверте намагався підкорити європейську публіку.

На жаль, пісня артиста не сподобалась суддям і публіці, через що він отримав 0 і посів останню сходинку у загальному рейтингу.

Fud Leclercq – Ton nom: дивіться відео онлайн

Finn Kalvik – Aldri I Livet (Норвегія)

У 1981 році Finn Kalvik представляв Норвегію на Євробаченні, яке проходило в Ірландії. Співаку тотально не пощастило, адже він поїхав додому з результатом у нуль балів та останнім місцем у загальному рейтингу.

Finn Kalvik – Aldri I Livet: дивіться відео онлайн

Thomas Forstner – Venedig Im Regen (Австрія)

Цей конкурс став справжньою інтригою. Усе через те, що у великому фіналі Швеція та Франція зрівнялись за однаковою кількістю балів. Але, відповідно до правил Євробачення, перемогу здобуває той, хто отримував найбільшу кількість балів частіше. У цьому випадку пальма першості перейшла до Швеції.

Та допоки дві країни змагались за перемогу, представник Австрії не зумів вибратись з "антирейтингу", адже отримав нуль балів.

Thomas Forstner – Venedig Im Regen: дивіться відео онлайн

The Makemakes – I Am Yours (Австрія)

Тоді Австрія була країною-господарем Євробачення, адже Кончіта Вурст принесла перемогу своїй країні. На жаль, гурт The Makemakes не прославився гарним результатом, а навпаки – це був фатальний програш.

Артисти отримали нуль балів від журі та посіли 27 місце у рейтинговій таблиці. Та й взагалі вважається, що цей виступ став найгіршим виступом країни-організатора з 1957 року.

The Makemakes – I Am Yours: дивіться відео онлайн

James Newman – Embers (Велика Британія)

Представником Великої Британії у 2021 році був співак James Newman. Його трек отримав нуль балів як від глядачів, так і від професійних суддів. Це стало одним із найгірших результатів.

Своєю чергою, артист не розгубився і просто подякував публіці за любов і підтримку.

James Newman – Embers: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що вже сьогодні, 13 травня, представники з України виступатимуть у першому півфіналі. Гурт Ziferblat задоволений отриманим порядковим номером.