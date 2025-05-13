Цього року участь у Євробаченні-2025 беруть 37 країн. Серед них точно є один переможець і той, хто, на жаль, отримає статус найгіршого. Через це пропонуємо пригадати у матеріалі Show24 найгірші виступи за всю історію конкурсу.
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Fud Leclercq – Ton nom (Бельгія)
Це один із тих випадків, коли Бельгія зазнала тотального провалу. Тоді конкурс Євробачення на своїх теренах приймав Люксембург, а Fud Leclercq вже учетверте намагався підкорити європейську публіку.
На жаль, пісня артиста не сподобалась суддям і публіці, через що він отримав 0 і посів останню сходинку у загальному рейтингу.
Fud Leclercq – Ton nom: дивіться відео онлайн
Finn Kalvik – Aldri I Livet (Норвегія)
У 1981 році Finn Kalvik представляв Норвегію на Євробаченні, яке проходило в Ірландії. Співаку тотально не пощастило, адже він поїхав додому з результатом у нуль балів та останнім місцем у загальному рейтингу.
Finn Kalvik – Aldri I Livet: дивіться відео онлайн
Thomas Forstner – Venedig Im Regen (Австрія)
Цей конкурс став справжньою інтригою. Усе через те, що у великому фіналі Швеція та Франція зрівнялись за однаковою кількістю балів. Але, відповідно до правил Євробачення, перемогу здобуває той, хто отримував найбільшу кількість балів частіше. У цьому випадку пальма першості перейшла до Швеції.
Та допоки дві країни змагались за перемогу, представник Австрії не зумів вибратись з "антирейтингу", адже отримав нуль балів.
Thomas Forstner – Venedig Im Regen: дивіться відео онлайн
The Makemakes – I Am Yours (Австрія)
Тоді Австрія була країною-господарем Євробачення, адже Кончіта Вурст принесла перемогу своїй країні. На жаль, гурт The Makemakes не прославився гарним результатом, а навпаки – це був фатальний програш.
Артисти отримали нуль балів від журі та посіли 27 місце у рейтинговій таблиці. Та й взагалі вважається, що цей виступ став найгіршим виступом країни-організатора з 1957 року.
The Makemakes – I Am Yours: дивіться відео онлайн
James Newman – Embers (Велика Британія)
Представником Великої Британії у 2021 році був співак James Newman. Його трек отримав нуль балів як від глядачів, так і від професійних суддів. Це стало одним із найгірших результатів.
Своєю чергою, артист не розгубився і просто подякував публіці за любов і підтримку.
James Newman – Embers: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що вже сьогодні, 13 травня, представники з України виступатимуть у першому півфіналі. Гурт Ziferblat задоволений отриманим порядковим номером.