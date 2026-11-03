Они думают, что это красиво, – холостяк Вячеслав Кравцов назвал главные red flags у девушек

Главный герой 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов рассказал, что может мгновенно оттолкнуть его в девушке.

На съемках проекта спортсмен пообщался с Натальей Денисенко для бэкстейдж-видео на YouTube и честно признался, какое поведение и черты внешности для него являются табу.

По словам баскетболиста, рядом с собой он видит спокойную и эмоционально зрелую девушку. А вот постоянные драмы и эмоциональные качели в отношениях ему точно не нужны.

Все-таки более спокойная и такая уютная, потому что все эти эмоциональные качели... Это бывает прикольно раз в неделю, возможно, кому-то,

– заявил холостяк.

Еще одна вещь, которая раздражает спортсмена, – когда девушка слишком часто употребляет нецензурную лексику. По мнению Вячеслава, частые матерные слова свидетельствуют о скудном словарном запасе и неумении контролировать свои эмоции в разговоре.

Не обошел Кравцов и тему внешности. В частности, ему не нравится, когда на теле много татуировок.

Когда есть одна или две татуировки – это нормально. Если их много, я считаю, что это перебор. Так портить свое тело. Они почему-то думают, что это красиво,

– отметил баскетболист.

Бэкстейдж с Натальей Денисенко на "Холостяке-15": смотрите видео онлайн

Между тем бывшая жена Остапчука объяснила, действительно ли она пришла на "Холостяк-15" ради пиара. А мы уже рассказывали, кто еще претендует на сердце Кравцова.