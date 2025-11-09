С семьей и звездными друзьями: Крис Дженнер отпраздновала 70-летие в стиле Джеймса Бонда

В субботу, 8 ноября, американская бизнесвумен Крис Дженнер отпраздновала 70-летие. Вечеринка, которую организовала Минди Вайс, проходила в стиле Джеймса Бонда.

На праздновании присутствовали члены знаменитой семьи Дженнер-Кардашьян и звездные друзья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

Мероприятие проходило в особняке американского предпринимателя Джеффа Безоса и его жены, журналистки Лорен Санчес, в Беверли-Хиллз. Среди гостей были: ведущая Опра Уинфри, певица Мэрайя Кэри, актеры Тайлер Перри и Вин Дизель, предприниматель Марк Цукерберг, принц Гарри и Меган Маркл, Адель и ее партнер Рич Пол.

Празднование посетили и дочери Крис Дженнер: Ким и Кортни Кардашян, Кендалл и Кайли Дженнер, а также музыкант Трэвис Баркер, Скотт Дисик и Тристан Томпсон, Кори Гэмбл – бойфренд именинницы.

Как пишет TMZ, вечером выступал Бруно Марс.

Крис Дженнер была одета в малиновое платье без бретелек с рюшами и шлейфом, а свой образ дополнила черными перчатками и серьгами-подвесками с бриллиантами.

Крис выглядела потрясающе. Это был настоящий гламур Старого Голливуда. Все говорили о том, как прекрасно она выглядит,

– рассказал источник People.

Инсайдер отметил, что мероприятие для семейного реалити-шоу не снимали.

Все было просто посвящено празднованию Крис. И это было все, чего можно ожидать от Крис: невероятно, гламурно и полно любви от ее семьи. Было очевидно, что она провела лучший вечер,

– добавил он.

Что еще известно о дне рождения Крис Дженнер?