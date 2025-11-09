З родиною та зірковими друзями: Кріс Дженнер відсвяткувала 70-річчя у стилі Джеймса Бонда
- Кріс Дженнер відсвяткувала 70-річчя у стилі Джеймса Бонда в особняку Джеффа Безоса в Беверлі-Гіллз.
- На святкуванні були присутні зіркові гості, включаючи Опру Вінфрі, Мерайю Кері, принца Гаррі та Меган Маркл.
У суботу, 8 листопада, американська бізнесвумен Кріс Дженнер відсвяткувала 70-річчя. Вечірка, яку організувала Мінді Вайс, проходила у стилі Джеймса Бонда.
На святкуванні були присутні члени знаменитої родини Дженнер-Кардашьян та зіркові друзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.
Не пропустіть У Кім Кардашян діагностували аневризму головного мозку
Захід проходив в особняку американського підприємця Джеффа Безоса та його дружини, журналістки Лорен Санчес, в Беверлі-Гіллз. Серед гостей були: ведуча Опра Вінфрі, співачка Мерайя Кері, актори Тайлер Перрі та Він Дізель, підприємець Марк Цукерберг, принц Гаррі й Меган Маркл, Адель та її партнер Річ Пол.
Святкування відвідали й доньки Кріс Дженнер: Кім і Кортні Кардашян, Кендалл і Кайлі Дженнер, а також музикант Тревіс Баркер, Скотт Дісік і Трістан Томпсон, Корі Гембл – бойфренд іменинниці.
Як пише TMZ, увечері виступав Бруно Марс.
Кріс Дженнер була одягнена у малинову сукню без бретелей з рюшами та шлейфом, а свій образ доповнила чорними рукавичками та сережками-підвісками з діамантами.
Кріс виглядала приголомшливо. Це був справжній гламур Старого Голлівуду. Усі говорили про те, як чудово вона виглядає,
– розповіло джерело People.
Інсайдер зазначив, що захід для сімейного реаліті-шоу не знімали.
Все було просто присвячено святкуванню Кріс. І це було все, чого можна очікувати від Кріс: неймовірно, гламурно та сповнено любові від її родини. Було очевидно, що вона провела найкращий вечір,
– додав він.
Що ще відомо про день народження Кріс Дженнер?
Нагадаємо, що день народження у Кріс Дженнер було у середу, 5 листопада. Друзі та родина привітали бізнесвумен у соціальних мережах, серед них – її донька Кайлі.
Раніше джерело повідомило People, що діти Кріс Дженнер "планували особливе сімейне свято" кілька місяців. Воно додало, що жінка "радіє 70-річчю".
Інсайдер також зазначив: "Ніколи б не подумав, що їй 70. Звичайно, вона має чудовий вигляд, але саме її енергія виділяється. У неї цей нескінченний ентузіазм до життя".