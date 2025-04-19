Солист Coldplay спел для россиянина и заявил, что группа сыграет в России, когда Путин скажет "да"
- Крис Мартин из Coldplay на концерте в Сеуле обратился к российскому фанату и исполнил импровизированную песню, назвав его "братом".
- Мартин заявил, что приедет в Россию, когда это позволит Владимир Путин, что вызвало эмоциональную реакцию в толпе.
Во время концерта в Сеуле фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин обратился к российскому поклоннику. Певец заявил, что приедет в Россию, когда позволит Владимир Путин.
Соответствующее видео появилось в тикток-аккаунте golden__pisces, пишет Show 24.
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Во время концерта в Сеуле Крис Мартин обратился к парню из толпы. Певец спросил, откуда он приехал. В ответ поклонник показал телефон с надписью "Russi".
После этого фронтмен группы Coldplay сочинил импровизированную песню для россиянина, которую исполнил под гитару. Он назвал российского поклонника "братом" и сказал, что приедет в Россию, когда Владимир Путин "скажет так".
Добро пожаловать, мой замечательный брат. Я знаю, добраться сюда было непросто. Но однажды мы сыграем в далекой России. Надо только, чтобы Путин сказал "да",
– запел Крис Мартин.
Толпа эмоционально отреагировала на поступок Криса Мартина, люди выкрикивали и аплодировали.
Крис Марти и Coldplay поддерживали Украину
Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Крис Мартин и Coldplay поддерживали Украину. Так, во время тура в 2022 году певец неоднократно выходил на сцену с сине-желтыми лентами.
На концерте в Варшаве группа Coldplay исполнила песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" с украинским музыкантом, а во время выступления в Брюсселе – уже вместе со Святославом Вакарчуком.
Несмотря на кровавую войну, которую Россия развязала против Украины, мир продолжает терпеть россиян. Так, недавно в сети появилось видео, на котором Жан-Клод Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию. К тому же актер признался в любви Владимиру Путину. Возле него сидел бывший украинский нардеп Александр Онищенко.