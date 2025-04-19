Солист Coldplay спел для россиянина и заявил, что группа сыграет в России, когда Путин скажет "да"

Во время концерта в Сеуле фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин обратился к российскому поклоннику. Певец заявил, что приедет в Россию, когда позволит Владимир Путин.

Соответствующее видео появилось в тикток-аккаунте golden__pisces, пишет Show 24.

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Во время концерта в Сеуле Крис Мартин обратился к парню из толпы. Певец спросил, откуда он приехал. В ответ поклонник показал телефон с надписью "Russi".

После этого фронтмен группы Coldplay сочинил импровизированную песню для россиянина, которую исполнил под гитару. Он назвал российского поклонника "братом" и сказал, что приедет в Россию, когда Владимир Путин "скажет так".

Добро пожаловать, мой замечательный брат. Я знаю, добраться сюда было непросто. Но однажды мы сыграем в далекой России. Надо только, чтобы Путин сказал "да",

– запел Крис Мартин.

Толпа эмоционально отреагировала на поступок Криса Мартина, люди выкрикивали и аплодировали.

Крис Марти и Coldplay поддерживали Украину

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Крис Мартин и Coldplay поддерживали Украину. Так, во время тура в 2022 году певец неоднократно выходил на сцену с сине-желтыми лентами.

На концерте в Варшаве группа Coldplay исполнила песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" с украинским музыкантом, а во время выступления в Брюсселе – уже вместе со Святославом Вакарчуком.

Несмотря на кровавую войну, которую Россия развязала против Украины, мир продолжает терпеть россиян. Так, недавно в сети появилось видео, на котором Жан-Клод Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию. К тому же актер признался в любви Владимиру Путину. Возле него сидел бывший украинский нардеп Александр Онищенко.