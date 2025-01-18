Как изменилась за годы карьеры Кристина Агилера, которую называют одной из величайших исполнительниц

В конце декабря 2024 года американской певице, модели и активистке Кристине Агилере исполнилось 44 года. На протяжении своей карьеры артистка менялась, чем неоднократно поражала публику.

Знаменитость родилась в Нью-Йорке. В мегаполисе будущая звезда сталкивалась с испытаниями и получала и победы, и проигрыши. Кристина участвовала в различных конкурсах талантов, и даже пришла на телешоу "New Mickey Mouse Club", где ей удалось увидеть таких звезд как Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и Джессика Симпсон. Как складывалась карьера Агилеры, что известно о ее личной жизни, и как удалось измениться за годы, узнавайте в материале Show 24.

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Путь к славе

В 1998 году Агилера записала трек Reflection к популярному мультфильму "Мулан" и за это получила "Золотой глобус" и подписала контракт с компанией звукозаписи.

Christina Aguilera – Reflection (From "Mulan" 1998): смотрите видео онлайн

Через год юная певица представила дебютный альбом Christina Aguilera, который разошелся по миру тиражом в 17 миллионов копий. В 2000 году артистка получила "Грэмми" в категории "Лучший исполнитель". Впоследствии звезда записала совместный трек с Pink, Mya и Lil' Kim к фильму "Мулен Руж", который стал номером один по всему миру.

Christina Aguilera, Lil Kim, Mya, Pink – Lady Marmalade: смотрите видео онлайн

Каждый год становился все успешнее для Кристины Агилеры. Ее песни очень быстро становились популярными. В 2010 году вышел альбом "Bi-On-iC", также должен был состояться тур в его поддержку, но концерты отменили из-за плохих продаж альбома и билетов. Однако официальной причиной таких действий назвали занятость артистки в кино. К слову, того же года Агилера дебютировала в игровом кино в фильме "Бурлеск", а в 2018 – снялась в кинокартине "Зои". С 2011 по 2016 годы была судьей и тренером на проекте The Voice.

В течение всего времени певица экспериментировала с внешностью. Ее волосы были разных цветов и таких же стилей. Интересно, что в свое время Агилера сделала пирсинги в 11 местах, однако со временем их сняла и оставила только один. Кристина также имеет несколько татуировок, одну из которых посвятила первому мужу – Джордану Бретману.

Кристина Агилера в 2000 году на церемонии American Music Awards / Фото Getty images

Кристина Агилера в 2006 году на церемонии MTV Video Music Awards / Фото Getty images

Кристина Агилера в 2012 году на вечернем шоу / Фото Getty images

Кроме того, мировая знаменитость всегда поражала чрезмерной откровенностью в видеоработах. Некоторые клипы даже запрещали транслировать в дневное время.

Осенью этого года поклонники забили тревогу из-за того, что певица слишком сильно похудела. Некоторые из пользователей даже предположил, что артистка может употреблять Оземпик – препарат для снижения веса.

Сама Кристина неоднократно рассказывала о том, что на протяжении всей карьеры ее критиковали за внешность. Продюсеры хотели видеть худенькую девочку, поэтому были очень недовольны, когда певица набирала вес.

Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем когда тебе 20. Я начала полнеть, и тогда это было неприемлемо, потому что это было похоже на: "О, она становится толще". Потом люди из индустрии сказали мне: "им понравилось твое тело и то, какой ты была худой девочкой-подростком",

– рассказывала певица в интервью Glamour.

Личная жизнь

В 2005 году Агилера вышла замуж за продюсера Джордана Бретмана. В 2008 году у супругов родился сын Макс Лайрон, однако через два года они развелись.

Вскоре, в 2010 году, певица начала отношения с ассистентом продюсера Мэтью Ратлером. Пара обручилась в 2014 году, и в том же году Кристина родила дочь Саммер Рейн.

Мэтью – особенный человек. Мы подружились на съемках. Он из тех людей, с которыми можно часами разговаривать по телефону, не замечая, что наступило утро. Да, я влюблена. Мне весело, я с ним встречаюсь, и это то, чего у меня уже не было очень давно,

– рассказывала артистка в интервью о своем избраннике.

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