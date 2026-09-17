Бывшая жена Остапчука взялась за восстановление дома после обстрела россиян: "Сердце разрывается"
Бывшая жена Владимира Остапчука, блогер Кристина Горняк, приступила к ремонту их совместного загородного дома под Киевом.
В инстаграме она показала, как выглядит дом после вражеских обстрелов. Блогерша провела небольшую экскурсию по дому и продемонстрировала повреждения.
Речь идет о доме в коттеджном городке "Золоче", который бывшие супруги не успели разделить после развода. Дом серьезно пострадал в феврале в результате очередной российской атаки.
Каждый раз, когда я сюда приезжаю, сердце разрывается. Но ничего, все исправим,
– подчеркнула Горняк.
Поскольку бывший муж переехал за границу, Кристина сама взялась за восстановление дома. Для ремонта она воспользовалась государственной программой "еВосстановление" и получила 350 тысяч гривен.
Сейчас блогер ищет мастеров и рассчитывает стоимость работ, ведь уложиться в выделенную сумму оказалось непросто.
Кристина Горняк приступила к ремонту дома, который строила вместе с Остапчуком и который пострадал от обстрела: смотрите видео онлайн
Несмотря на это, Горняк настроена оптимистично. Она надеется, что уже в ближайшее время в доме установят новые окна.
Скоро зима и осень, и не хотелось бы, чтобы дом зацвел или что-то в этом роде. Вот и все. Мне просто небезразличен этот дом,
– пояснила блогерша.
Добавим, что совсем недавно Кристина Горняк после почти 2,5 месяцев молчания вернулась в соцсети. За время ее отсутствия появились слухи о возможном участии блогерши в новом сезоне "Холостяка", а сама Горняк недавно сделала заявление, которое только подогрело интерес к этим предположениям.