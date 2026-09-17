В інстаграмі вона показала, який вигляд має оселя після ворожих обстрілів. Блогерка провела невелику екскурсію будинком і продемонструвала пошкодження.
Йдеться про будинок у котеджному містечку "Золоче", який колишнє подружжя не встигло поділити після розлучення. Будинок серйозно постраждав у лютому внаслідок чергової російської атаки.
Кожного разу сюди приїжджаю і серце крається. Але нічого, все виправимо,
– наголосила Горняк.
Оскільки колишній чоловік переїхав за кордон, Христина сама взялася за відновлення оселі. Для ремонту вона скористалася державною програмою "єВідновлення" та отримала 350 тисяч гривень.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наразі блогерка шукає майстрів і розраховує вартість робіт, адже вкластися у виділену суму виявилося непросто.
Христина Горняк взялася за ремонт будинку, який будувала з Остапчуком, і який постраждав від обстрілу: дивіться відео онлайн
Попри це, Горняк налаштована оптимістично. Вона сподівається, що вже найближчим часом у будинку встановлять нові вікна.
Скоро зима й осінь, і не хотілося б, щоб дім зацвів чи ще щось. Ось і все. Мені просто не байдуже на цей будинок,
– пояснила блогерка.
Христина Горняк взялася за ремонт будинку, який постраждав від російського обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Додамо, що лише нещодавно Христина Горняк після майже 2,5 місяця тиші повернулася в соцмережі. За час її відсутності з'явилися чутки про можливу участь блогерки у новому сезоні "Холостяка", а сама Горняк нещодавно зробила заяву, яка лише підігріла інтерес до цих припущень.