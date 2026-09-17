В інстаграмі вона показала, який вигляд має оселя після ворожих обстрілів. Блогерка провела невелику екскурсію будинком і продемонструвала пошкодження.

Йдеться про будинок у котеджному містечку "Золоче", який колишнє подружжя не встигло поділити після розлучення. Будинок серйозно постраждав у лютому внаслідок чергової російської атаки.

Кожного разу сюди приїжджаю і серце крається. Але нічого, все виправимо,

– наголосила Горняк.

Оскільки колишній чоловік переїхав за кордон, Христина сама взялася за відновлення оселі. Для ремонту вона скористалася державною програмою "єВідновлення" та отримала 350 тисяч гривень.

Наразі блогерка шукає майстрів і розраховує вартість робіт, адже вкластися у виділену суму виявилося непросто.

Христина Горняк взялася за ремонт будинку, який будувала з Остапчуком, і який постраждав від обстрілу: дивіться відео онлайн

Попри це, Горняк налаштована оптимістично. Вона сподівається, що вже найближчим часом у будинку встановлять нові вікна.

Скоро зима й осінь, і не хотілося б, щоб дім зацвів чи ще щось. Ось і все. Мені просто не байдуже на цей будинок,

– пояснила блогерка.

Христина Горняк взялася за ремонт будинку, який постраждав від російського обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Додамо, що лише нещодавно Христина Горняк після майже 2,5 місяця тиші повернулася в соцмережі. За час її відсутності з'явилися чутки про можливу участь блогерки у новому сезоні "Холостяка", а сама Горняк нещодавно зробила заяву, яка лише підігріла інтерес до цих припущень.