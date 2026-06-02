После выезда Остапчука из Украины: Горняк рассказала, что будет с их изуродованным Россией домом

В конце мая телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой и маленьким сыном покинул Украину. Семья переехала в Канаду, где планирует жить в дальнейшем.

В то же время в Украине у шоумена остается незавершенный имущественный вопрос – разделение дома под Киевом с его бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк. О ситуации с недвижимостью она рассказала в программе "Тур звездами" на ютуб-канале "Радио Люкс".

По словам Горняк, они с Остапчуком почти не общаются напрямую. О том, что мужчина выезжает из Украины, Кристина узнала от подписчиков в соцсетях. Также она сообщила, что подала заявку на государственную программу "еВідновлення" после того, как в феврале их дом пострадал из-за комбинированного российского обстрела Киевской области. Недвижимость расположена в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Бориспольского района.

Горняк отметила, что сейчас занимается восстановлением дома, а уже после этого планирует вернуться к вопросу его продажи.

Сначала надо это все восстановить, а дальше вернуться к вопросу продажи дома. Мое мнение не изменилось – мы будем его продавать,

– рассказала нотариус.

О переезде Екатерина Остапчук сообщила в апреле этого года. Известно, что Владимир является резидентом Канады. Там также живут старшие дети ведущего от предыдущего брака – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Жена шоумена рассказала, что они с мужем думали об эмиграции около года, а решили окончательно после того, как дом Остапчука и Горняк пострадал из-за обстрелов.

Екатерина добавила, что Владимир планирует продолжать работу телеведущего за границей. И женщина отметила, что оставляю за собой право на надежду вернуться в Украину.