Участница шоу "Холостяк-10" впервые показала беременный животик и подтвердила, что ждет ребенка

В украинском шоу-бизнесе скоро появится еще один малыш. Кристина, известная зрителям по участию в десятом сезоне шоу "Холостяк", опубликовала первые фото с округлившимся животиком и фактически подтвердила, что ждет первенца.

Для звезды это особый этап в жизни, которым она решила поделиться публично впервые. Кристина распространила пост на своей странице в инстаграме.

Она опубликовала снимки со студийной фотосессии, на которых позировала в длинном платье-комбинации на тонких бретелях. Полупрозрачный наряд, украшенный нежно-розовыми пайетками, эффектно подчеркнул ее округлый животик. Публикацию Кристина сопроводила фразой "me & my baby era", что в переводе означает "моя эра вместе с малышом".

Кристина из "Холостяка-10" объявила о беременности: для просмотра фото листайте вправо

В сторис Кристина поделилась тем, как проходит ее беременность. Она рассказала, что у нее был токсикоз, но это не помешало хорошему аппетиту. Больше всего, по ее словам, хочется сладкого. А еще блогер заметила приятные изменения – чистую кожу и чувство спокойствия.

Кристина из "Холостяка-10" рассказала о своем самочувствии во время беременности / Скриншот из инстаграм-сторис

По словам Кристины, она уже знает пол будущего ребенка, но пока решила не раскрывать эту деталь публике. Впрочем, это неудивительно, ведь подробностями личной жизни блогерша делится довольно редко. 17 апреля этого года она сообщила о помолвке.

Напомним, что Кристина была участницей 10-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем стал Макс Михайлюк. На момент участия в проекте ей было 23 года. Девушка дошла до 10-го выпуска, но покинула проект после знакомства с семьей Михайлюка.

Кстати, ранее стало известно, что украинская блогерша и певица Ульяна Станиславская впервые стала мамой.