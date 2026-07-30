Радостной новостью о пополнении в семье артистка поделилась в инстаграме не сразу. Как выяснилось, девочка появилась на свет еще 27 июля, однако первые дни новоиспеченные родители решили провести вдали от посторонних глаз, наслаждаясь семейным уютом.

Чуть-чуть времени, и я вам все расскажу, я сейчас восстанавливаюсь. Мы невероятно счастливы!

– поделилась эмоциями блогерша.

Ульяна Станиславская / фото из инстаграма

Впоследствии Ульяна опубликовала видео, на котором появилась вместе с мужем Олегом и их крохой. Знаменитость не стала скрывать малышку от поклонников и показала трогательные моменты, как ребенок мирно спит на руках у родителей. Свой пост певица сопроводила лаконичной подписью:

Мы стали родителями самой лучшей девочки.

Ульяна Станиславская стала мамой / коллаж 24 Канала

Известно, что звездная пара выбрала партнерские роды. Все это время возлюбленный певицы находился рядом, поддерживал ее в ответственный момент и не скрывал своих искренних переживаний. Блогерша также опубликовала первые моменты после рождения первенца, поделившись своим счастьем с подписчиками.

Напомним, что о своей беременности Ульяна Станиславская официально сообщила в феврале текущего года, находясь на четвертом месяце. Тогда звезда откровенно рассказывала аудитории, что первые этапы ожидания малыша дались ей довольно сложно из-за сильного токсикоза и постоянных эмоциональных колебаний. Теперь же все трудности позади, и звездная чета начинает новый, счастливый этап родительства.