Кристина Соловий ответила, за кого болела на Нацотборе-2026
- Кристина Соловий поддерживала LELÉKA на Национальном отборе на Евровидение-2026, назвав ее искренней и настоящей.
- Соловий отказалась участвовать в отборе, потому что считает работу над альбомом более важной.
Кристина Соловий призналась, что на Национальном отборе на Евровидение-2026 болела за LELÉKA, которая в итоге победила. Певица объяснила, чем ее зацепила коллега.
Подробностями Соловий поделилась в новом выпуске проекта "Наедине с Гламуром", вышедшем на ютуб-канале ТСН Гламур. Певица считает LELÉKA искренней и настоящей.
В эту девушку я верю. И даже если она не займет какого-то почетного места, я очень рада, что Украина ее открыла. Потому что она работает с народной песней, и для меня это очень близко. Я тоже начинала свой музыкальный путь именно из этих глубин,
– поделилась Кристина Соловий.
Певица также рассказала, что в этом году уже в третий или в четвертый раз отказалась участвовать в Национальном отборе на Евровидение.
Потому что понимаю, что моя работа над альбомом в стиле украинских 90-х гораздо важнее, чем Евровидение. Это я сама для себя решила. Возможно, для кого-то это по-другому совсем выглядит и звучит,
– объяснила она.
Кристина Соловий в проекте "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн
Что известно о финале Нацотбора на Евровидение-2026?
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоялся 7 февраля. Он прошел в формате большого телевизионного концерта, который транслировался на платформах Общественного.
В этом году музыкальным продюсером песенного конкурса стала Джамала. В судейских креслах сидели Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко, а ведущими вечера были Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
За право представлять Украину на Евровидении в Вене боролись 10 участников: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба" и KHAYAT.
По результатам голосования жюри и зрителей победу одержала LELÉKA, второе место занял LAUD, а третье – Jerry Heil.