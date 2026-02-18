Подробностями Соловий поделилась в новом выпуске проекта "Наедине с Гламуром", вышедшем на ютуб-канале ТСН Гламур. Певица считает LELÉKA искренней и настоящей.

В эту девушку я верю. И даже если она не займет какого-то почетного места, я очень рада, что Украина ее открыла. Потому что она работает с народной песней, и для меня это очень близко. Я тоже начинала свой музыкальный путь именно из этих глубин,

– поделилась Кристина Соловий.

Певица также рассказала, что в этом году уже в третий или в четвертый раз отказалась участвовать в Национальном отборе на Евровидение.

Потому что понимаю, что моя работа над альбомом в стиле украинских 90-х гораздо важнее, чем Евровидение. Это я сама для себя решила. Возможно, для кого-то это по-другому совсем выглядит и звучит,

– объяснила она.

Кристина Соловий в проекте "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн

