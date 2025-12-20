Возвращение в 90-е: Кристина Соловий и Ирина Билык перепели культовый трек "Франсуа"

Кристина Соловий порадовала поклонников, выпустив дуэт с Ириной Билык. Артистки презентовали обновленную версию хита 90-х "Франсуа".

Также звезды презентовали клип к песне. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кристины Соловий.

Видеоклип к обновленному треку "Франсуа" снимали в киевском ресторане "Вавилон", который сохранил атмосферу девяностых. Образы артисток напоминают легендарный стиль Ирины Билык той эпохи.

В клипе история "Франсуа" смещается с романтического сюжета на вечер с подругами. Франсуа становится лишь образом, а в центре остается женщина, которая сама определяет его роль в своей жизни. Винтажное караоке на кассете, желтые строки текста и камео настоящих подруг подчеркивают атмосферу легкости, дружеской поддержки и иронии,

– говорится в описании к видеоработе.

Кристина Соловий и Ирина Билык – "Франсуа": смотрите видео онлайн

Что известно о песне "Франсуа"?