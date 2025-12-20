Возвращение в 90-е: Кристина Соловий и Ирина Билык перепели культовый трек "Франсуа"
- Кристина Соловий и Ирина Билык выпустили обновленную версию хита 90-х "Франсуа" и презентовали клип.
- Видео снимали в киевском ресторане "Вавилон", сохраняя атмосферу 90-х, а трек войдет в будущий альбом Соловий.
Кристина Соловий порадовала поклонников, выпустив дуэт с Ириной Билык. Артистки презентовали обновленную версию хита 90-х "Франсуа".
Также звезды презентовали клип к песне. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кристины Соловий.
Вас также может заинтересовать Тина Кароль презентовала "Шиншилу" на украинском и анонсировала выход нового альбома
Видеоклип к обновленному треку "Франсуа" снимали в киевском ресторане "Вавилон", который сохранил атмосферу девяностых. Образы артисток напоминают легендарный стиль Ирины Билык той эпохи.
В клипе история "Франсуа" смещается с романтического сюжета на вечер с подругами. Франсуа становится лишь образом, а в центре остается женщина, которая сама определяет его роль в своей жизни. Винтажное караоке на кассете, желтые строки текста и камео настоящих подруг подчеркивают атмосферу легкости, дружеской поддержки и иронии,
– говорится в описании к видеоработе.
Кристина Соловий и Ирина Билык – "Франсуа": смотрите видео онлайн
Что известно о песне "Франсуа"?
- Трек Ирины Билык вышел еще в 1996 году.
- Обновленная версия 2025 года погружает слушателя в атмосферу 90-х – медленный темп, длинные интро и аутро и характерное звучание.
- Этот трек войдет в будущий альбом Кристины Соловий, посвящённый культуре украинских 90-х.
- В то же время это не первый перепев трека "Франсуа". Ранее песню также исполнила группа "Мертвий півень", а в прошлом году Кристина Соловий с бендом спела ее на большом благотворительном стриме на канале Жени Яновича.