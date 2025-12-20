Повернення в 90-ті: Христина Соловій та Ірина Білик переспівали культовий трек "Франсуа"

Христина Соловій потішила шанувальників, випустивши дует з Іриною Білик. Артистки презентували оновлену версію хіта 90-х "Франсуа".

Також зірки презентували кліп до пісні. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Христини Соловій.

Відеокліп до оновленого треку "Франсуа" знімали в київському ресторані "Вавілон", який зберіг атмосферу дев'яностих. Образи артисток нагадують легендарний стиль Ірини Білик тієї епохи.

У кліпі історія "Франсуа" зміщується з романтичного сюжету на вечір з подругами. Франсуа стає лише образом, а в центрі залишається жінка, яка сама визначає його роль у своєму житті. Вінтажне караоке на касеті, жовті рядки тексту та камео справжніх подруг підкреслюють атмосферу легкості, дружньої підтримки та іронії,

– йдеться в описі до відеороботи.

Христина Соловій та Ірина Білик – "Франсуа": дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню "Франсуа"?