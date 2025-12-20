Повернення в 90-ті: Христина Соловій та Ірина Білик переспівали культовий трек "Франсуа"
- Христина Соловій та Ірина Білик випустили оновлену версію хіта 90-х "Франсуа" та презентували кліп.
- Відео знімали в київському ресторані "Вавілон", зберігаючи атмосферу 90-х, а трек увійде до майбутнього альбому Соловій.
Христина Соловій потішила шанувальників, випустивши дует з Іриною Білик. Артистки презентували оновлену версію хіта 90-х "Франсуа".
Також зірки презентували кліп до пісні. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Христини Соловій.
Відеокліп до оновленого треку "Франсуа" знімали в київському ресторані "Вавілон", який зберіг атмосферу дев'яностих. Образи артисток нагадують легендарний стиль Ірини Білик тієї епохи.
У кліпі історія "Франсуа" зміщується з романтичного сюжету на вечір з подругами. Франсуа стає лише образом, а в центрі залишається жінка, яка сама визначає його роль у своєму житті. Вінтажне караоке на касеті, жовті рядки тексту та камео справжніх подруг підкреслюють атмосферу легкості, дружньої підтримки та іронії,
– йдеться в описі до відеороботи.
Христина Соловій та Ірина Білик – "Франсуа": дивіться відео онлайн
Що відомо про пісню "Франсуа"?
- Трек Ірини Білик вийшов ще в 1996 році.
- Оновлена версія 2025 року занурює слухача в атмосферу 90-х – повільний темп, довгі інтро й аутро та характерне звучання.
- Цей трек увійде до майбутнього альбому Христини Соловій, присвяченого культурі українських 90-х.
- Водночас це не перший переспів трек "Франсуа". Раніше пісню також виконав гурт "Мертвий півень", а торік Христина Соловій з гуртом заспівала її на великому благодійному стрімі на каналі Жені Яновича.