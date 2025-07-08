Кристина Соловий впервые за долгое время показала фото с братом, который в ВСУ
- Кристина Соловий поделилась семейными фото с братом, который служит в ВСУ и впервые приехал в отпуск.
- Ее брат Евгений является офицером разведки в 65-й бригаде.
Украинская певица Кристина Соловий поделилась с поклонниками семейными фото. Она показала брата-военного, который впервые за время службы приехал в отпуск.
Кристина Соловий проводит время с родным человеком в Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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Певица опубликовала несколько счастливых фото с братом-военным. Она поделилась, что это первый отпуск Евгения за время службы в ВСУ. Кристина Соловий также напомнила, как важно помогать защитникам.
После полугода службы – первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом,
– поделилась артистка.
Кристина Соловий с братом / Фото из инстаграма Кристины Соловий
Кристина Соловий с братом / Фото из инстаграма Кристины Соловий
Напомним, ранее о своей мобилизации объявил певец MELOVIN. Он сообщил, что присоединился к Ансамблю песни и танца Государственной пограничной службы Украины в апреле этого года.
Что известно о брате Кристины Соловий
- Напомним, в сентябре прошлого года Кристина Соловий сообщила, что ее брат Евгений мобилизовался. Ранее он был частью коллектива певицы и выступал вместе с ней на сцене.
- Впоследствии артистка сообщила, что ее брат служит офицером разведки в 65-й бригаде Вооруженных Сил Украины. В январе он находился на Запорожском направлении.