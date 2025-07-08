Кристина Соловий впервые за долгое время показала фото с братом, который в ВСУ

Украинская певица Кристина Соловий поделилась с поклонниками семейными фото. Она показала брата-военного, который впервые за время службы приехал в отпуск.

Кристина Соловий проводит время с родным человеком в Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Певица опубликовала несколько счастливых фото с братом-военным. Она поделилась, что это первый отпуск Евгения за время службы в ВСУ. Кристина Соловий также напомнила, как важно помогать защитникам.

После полугода службы – первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом,

– поделилась артистка.



Кристина Соловий с братом / Фото из инстаграма Кристины Соловий



Кристина Соловий с братом / Фото из инстаграма Кристины Соловий

Напомним, ранее о своей мобилизации объявил певец MELOVIN. Он сообщил, что присоединился к Ансамблю песни и танца Государственной пограничной службы Украины в апреле этого года.

Что известно о брате Кристины Соловий