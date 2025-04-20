В Пасху Кристина Соловий поделилась редким фото с мамой

Кристина Соловий показала, как она отпраздновала Пасху. Праздник знаменитость провела в кругу семьи.

В частности, вместе с мамой она ходила святить пасху и показала, как это было. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

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Так, в соцсетях Кристина Соловий призналась, что никогда не пекла паски, однако добавила, что всегда этим занималась ее мама Александра.

Также она опубликовала совместный снимок с мамой, где они улыбающиеся вместе с пасхальной корзиной позируют на фоне церкви.

Ма слушает и любит мои песни, а я уплетаю и люблю ее куличи больше, чем самые пухлые панетоне,

– написала артистка.



Кристина Соловий со своей мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, также в Пасху праздничным фото поделился Тарас Цимбалюк. Новый "Холостяк" показал, как выглядит его мама.