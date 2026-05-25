Кристина Соловий впервые призналась, что встречается с военным

Певица Кристина Соловий сейчас находится в новых отношениях, но не спешит выставлять личную жизнь напоказ.

При этом на днях артистка все же приоткрыла завесу и рассказала, чем занимается ее избранник. Впервые об этом она заговорила в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ. Кроме этого, заинтриговала заявлением о свадьбе.

Кристина объяснила, что сознательно не слишком много говорит о своих отношениях. Артистка объяснила, что в нынешних реалиях кому-то может быть больно слышать о чужом счастье – особенно людям, которые потеряли любимых или не имеют возможности быть рядом с ними.

Несмотря на это, певица призналась, что чувствует себя счастливой в личной жизни. Она любит и чувствует взаимность. Пару объединяют общие интересы, поддержка, уважение, умение слышать и восхищаться друг другом. Также Кристина рассекретила, что ее любимый служит в армии.

Отреагировала Соловий и на слухи о возможной свадьбе. Правда, прямо подтверждать или опровергать их не стала.

Я еще сама об этом не знаю. Вы обо всем узнаете. Я расскажу обязательно. Вы думаете, я не хочу рассказать? Просто на все свое время,

– сказала исполнительница.

Что раньше Кристина Соловий говорила о своих отношениях?

Певица переехала в собственную квартиру в Киеве и говорила, что там она живет с любимым и котом.

В начале года, кстати, Кристину Соловий подловили с любимым в центре Львова. Правда, в ролике заблюрили лицо мужчины.