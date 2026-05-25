Вперше про це вона заговорила в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ. Окрім цього, заінтригувала заявою про весілля.

Христина пояснила, що свідомо не надто багато говорить про свої стосунки. Артистка пояснила, що в теперішніх реаліях комусь може бути боляче чути про чуже щастя – особливо людям, які втратили коханих або не мають змоги бути поруч із ними.

Попри це, співачка зізналася, що почувається щасливою в особистому житті. Вона кохає і відчуває взаємність. Пару об'єднують спільні інтереси, підтримка, повага, вміння чути та захоплюватись одне одним. Також Христина розсекретила, що її коханий служить у війську.

Відреагувала Соловій і на чутки про можливе весілля. Щоправда, прямо підтверджувати чи спростовувати їх не стала.

Я ще сама про це не знаю. Ви про все дізнаєтесь. Я розкажу обов'язково. Ви думаєте, я не хочу розказати? Просто на все свій час,

– сказала виконавиця.

Що раніше Христина Соловій говорила про свої стосунки?

Співачка переїхала у власну квартиру в Києві й казала, що там вона мешкає з коханим та котом.

На початку року, до речі, Христину Соловій підловили з коханим у центрі Львова. Щоправда, у ролику заблюрили обличчя чоловіка.