Мы не дружим, – Соловий высказалась об отношениях с Ефросининой после скандального интервью

Кристина Соловий рассказала, какие отношения ее связывают с Машей Ефросининой. Певица опровергла слухи о дружбе с инфлуэнсеркой.

Соответствующее заявление Соловий сделала в интервью программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Два года назад Кристина Соловий дала резонансное интервью Маше Ефросининой, в котором они поссорились. Однако в прошлом году певица стала хедлайнеркой фестиваля инфлуэнсерки "Благотворительный WEEKEND".

Так, Соловий и Ефросинина нашли общий язык, однако они не являются подругами.

Мы хорошо общаемся. Я согласилась выступить на ее фестивале. Мы имеем довольно профессиональную коммуникацию, даже больше через менеджмент. У нас нет общих тем для разговоров для дружбы. Возможно, я бы хотела еще раз с ней сделать интервью. Но, к сожалению или к счастью, мы не дружим,

– отметила Кристина.

В то же время подруга среди представителей украинского шоубизнеса у Кристины Соловий все-таки есть – это стендап-комикеса Валерия Мандзюк. Знаменитости часто путешествуют вместе.

Мы начали нашу дружбу с путешествий. Мы познакомились и она говорит: "Соловий, я хочу с тобой в Париж", а я отвечаю: "Не вопрос". Потом мы поехали в Рим и это уже стало нашей традицией,

– поделилась артистка.

Соловий добавила, что они с Мандзюк дополняют друг друга. Она – легкая и игривая, а Валерия – рациональная, последовательная и рассудительная.

Что известно о скандале между Соловий и Ефросининой?

Во время интервью Кристина Соловий упрекнула Машу Ефросинину и других артистов, которые до начала полномасштабного вторжения размывали границы между Россией и Украиной.

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю", – заявила артистка.

Но Ефросинина сказала, что артисты отвечали запросу аудитории, и добавила, что заявление о "крови на руках" – это достаточно серьезное обвинение.