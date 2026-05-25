Відповідну заяву Соловій зробила в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

До речі Христина Соловій вперше зізналася, що зустрічається з військовим

Два роки тому Христина Соловій дала резонансне інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому вони посварилися. Проте торік співачка стала хедлайнеркою фестивалю інфлуенсерки "Благодійний WEEKEND".

Так, Соловій та Єфросиніна порозумілися, проте вони не є подругами.

Ми добре спілкуємося. Я погодилася виступити на її фестивалі. Ми маємо доволі професійну комунікацію, навіть більше через менеджмент. У нас немає спільних тем для розмов для дружби. Можливо, я б хотіла ще раз з нею зробити інтерв'ю. Але, на жаль чи на щастя, ми не дружимо,

– зауважила Христина.

Водночас подруга серед представників українського шоубізнесу в Христини Соловій все-таки є – це стендап-комікеса Валерія Мандзюк. Знаменитості часто подорожують разом.

Ми почали нашу дружбу з подорожей. Ми познайомилися і вона каже: "Соловій, я хочу з тобою в Париж", а я відповідаю: "Не питання". Потім ми поїхали в Рим і це вже стало нашою традицією,

– поділилась артистка.

Соловій додала, що вони з Мандзюк доповнюють одна одну. Вона – легка і грайлива, а Валерія – раціональна, послідовна і розсудлива.

Що відомо про скандал між Соловій та Єфросиніною?

Під час інтерв'ю Христина Соловій дорікнула Маші Єфросиніній та іншим артистам, які до початку повномасштабного вторгнення розмивали кордони між Росією та Україною.

"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці й на душі завжди буде кров. Я так вважаю", – заявила артистка.

Натомість Єфросиніна сказала, що артисти відповідали запиту аудиторії, і додала, що заява про "кров на руках" – це досить серйозне звинувачення.