Трохи більше ніж рік тому Соловій прийшла на інтерв'ю до Єфросиніної, під час якого між ними виникла сварка. Однак співачка все одно виступила на фестивалі інфлюенсерки, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Христина Соловій заспівала для відвідувачів "Благодійного WEEKEND" "Хто, як не ти?", Fortepiano і запрем'єрила нову пісню. Однак концерт перервала повітряна тривога.

Соловій також здивувала новим образом: вона відрізала чубчик. Співачка виступала у короткій червоній сукні з білими вставками. Христина злегка підкрутила волосся, зробила макіяж і одягнула прикраси.

Що відомо про сварку Єфросиніної та Соловій?