Трохи більше ніж рік тому Соловій прийшла на інтерв'ю до Єфросиніної, під час якого між ними виникла сварка. Однак співачка все одно виступила на фестивалі інфлюенсерки, пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.
До речі Просто до сліз, – MamaRika зворушила виступом в укритті під час фестивалю Єфросиніної
Христина Соловій заспівала для відвідувачів "Благодійного WEEKEND" "Хто, як не ти?", Fortepiano і запрем'єрила нову пісню. Однак концерт перервала повітряна тривога.
Соловій також здивувала новим образом: вона відрізала чубчик. Співачка виступала у короткій червоній сукні з білими вставками. Христина злегка підкрутила волосся, зробила макіяж і одягнула прикраси.
Христина Соловій – Fortepiano: дивіться відео онлайн
Христина Соловій заспівала нову пісню: дивіться відео онлайн
Соловій виступила на фестивалі Єфросиніної: дивіться відео онлайн
Що відомо про сварку Єфросиніної та Соловій?
Інтерв'ю Маші Єфросиніної з Христиною Соловій вийшло навесні 2024 року. Під час розмови співачка дорікнула інфлуенсерці та іншим артистам, що колись розмивали кордони між Росією й Україною.
"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці й на душі завжди буде кров. Я так вважаю", – емоційно сказала Соловій.
У відповідь Маша заявила, що артисти відповідали запиту аудиторії. Інфлуенсерка додала, що "кров на руках" – це серйозне звинувачення. Так, між знаменитостями виникла перепалка.
У нещодавньому інтерв'ю "Фактам" Єфросиніна заявила, що вони з Соловій не сварилися, а "вивели це питання в серйозну соціальну дискусію". "Якщо згадати той випадок, то ми видихнули й продовжили наше інтерв'ю, а потім ще й збір запустили. У нас з Христиною одна спільна позиція. Ми можемо дискутувати, ми можемо за свою позицію боротися, але роз'єднуватися ми не маємо права. Це на руку тільки ворогу", – додала вона.