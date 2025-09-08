Чуть больше года назад Соловий пришла на интервью к Ефросининой, во время которого между ними возникла ссора. Однако певица все равно выступила на фестивале инфлюенсерки, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Кристина Соловий спела для посетителей "Благотворительного WEEKEND" "Кто, как не ты?", Fortepiano и запремьерила новую песню. Однако концерт прервала воздушная тревога.
Соловий также удивила новым образом: она отрезала челку. Певица выступала в коротком красном платье с белыми вставками. Кристина слегка подкрутила волосы, сделала макияж и надела украшения.
Что известно о ссоре Ефросининой и Соловий?
Интервью Маши Ефросининой с Кристиной Соловий вышло весной 2024 года. Во время разговора певица упрекнула инфлуэнсерку и других артистов, что когда-то размывали границы между Россией и Украиной.
"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю", – эмоционально сказала Соловий.
В ответ Маша заявила, что артисты отвечали запросу аудитории. Инфлуэнсерка добавила, что "кровь на руках" – это серьезное обвинение. Так, между знаменитостями возникла перепалка.
В недавнем интервью "Фактам" Ефросинина заявила, что они с Соловий не ссорились, а "вывели этот вопрос в серьезную социальную дискуссию". "Если вспомнить тот случай, то мы выдохнули и продолжили наше интервью, а потом еще и сбор запустили. У нас с Кристиной одна общая позиция. Мы можем дискутировать, мы можем за свою позицию бороться, но разъединяться мы не имеем права. Это на руку только врагу", – добавила она.