Чуть больше года назад Соловий пришла на интервью к Ефросининой, во время которого между ними возникла ссора. Однако певица все равно выступила на фестивале инфлюенсерки, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Кстати Просто до слез, – MamaRika растрогала выступлением в укрытии во время фестиваля Ефросининой

Кристина Соловий спела для посетителей "Благотворительного WEEKEND" "Кто, как не ты?", Fortepiano и запремьерила новую песню. Однако концерт прервала воздушная тревога.

Соловий также удивила новым образом: она отрезала челку. Певица выступала в коротком красном платье с белыми вставками. Кристина слегка подкрутила волосы, сделала макияж и надела украшения.

Кристина Соловий – Fortepiano: смотрите видео онлайн

Кристина Соловий спела новую песню: смотрите видео онлайн

Соловей выступила на фестивале Ефросининой: смотрите видео онлайн

Что известно о ссоре Ефросининой и Соловий?