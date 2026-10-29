Куда исчезла звезда 90-х Сестричка Вика и как она изменилась: Соловий показала редкие кадры из США

Певица Кристина Соловий встретилась в Лос-Анджелесе с иконой украинского рока 90-х Викторией Врадий, известной как Сестричка Вика.

В инстаграме Соловий показала, как выглядит звезда сейчас. Кумир миллионов уже более 30 лет ведет уединенный образ жизни и вообще не появляется в СМИ.

На свежих фото Сестричку Вику сложно узнать: она кардинально изменила образ. Вместо привычной прически звезда теперь носит экстремально короткие светлые волосы, а для встречи выбрала яркий лук – стильные желтые штаны, майку, массивные очки и платок на шее.

Вот так львовская и дрогобычская мавки встретились как-то на другом конце света – аж в солнечном Лос-Анджелесе. В жизни редко встречаются люди, которые, несмотря на совершенно разный опыт, имеют столько общего, как мы с Викой,

– поделилась впечатлениями Соловий.

Знакомство двух звезд произошло во время исследования украинской музыки 1990-х годов, над которым сейчас работает Кристина. Чтобы найти контакты Сестрички Вики, ей пришлось обратиться к Владимиру Бебешко, который дал номер своей первой жены.

После победы на первом конкурсе "Червона рута" в 1989 году и оглушительного успеха Врадий эмигрировала в США в 1993-м. За океаном она оставила сцену, работала в больнице, водила такси и вела абсолютно непубличную жизнь без соцсетей.

Я хочу здесь поблагодарить вас. За то, что сохранили наивность, за то, что доверили мне свою первую песню и за наш разговор,

– обратилась к старшей коллеге певица.

В конце октября и сама Кристина Соловий кардинально изменила имидж, примерив дерзкую стрижку с ирокезом для анонса нового кавера. Тогда поклонники сразу догадались, что это будет трибьют творчеству Сестрички Вики.