Григорий Решетник срочно прилетел в Испанию из-за назойливого поклонника жены: фото

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина попала в забавную историю во время отдыха в Испании. На пляже блоггер начал активно преследовать назойливый иностранец, которого не останавливали никакие отказы.

Вместе с тремя сыновьями Кристина Решетник проводит солнечный отпуск на море. Однако спокойный семейный релакс неожиданно возбудил незнакомый мужчина. Он решил любой ценой привлечь внимание красивой украинки и попытаться с ней познакомиться.

По словам блоггерши, кавалер несколько раз подходил к ней на пляже. Не помогло даже то, что подруга Кристины на испанском языке четко объяснила незнакомцу: женщина замужем и отдыхает вместе с детьми.

Мой кавалер на пляже никуда не скрылся. Уже трижды подходил, его видели наши друзья – хорошо, что есть подруга, которая на испанском объясняет, что мы здесь с детьми, семьями. Но его что-то эта информация не сдерживает – подошел снова за номером, номера не получил, а только объяснение, что мы с детьми и семьями – то попросил хотя бы оставить свой телефон рядом и кошелек, чтобы мы посмотрели, пока он пошел плавать,

– поделилась Кристина в инстаграмме.

Кристина Решетник о поклоннике / коллаж 24 Канала

Такая чрезмерная настойчивость незнакомца насторожила даже сыновей блоггерши. Мальчик Дима начал серьезно волноваться, почему чужой мужчина так часто вертится у их мамы.

Дима переживает, почему он так часто подходит. Чувствую, с такими историями скоро наш папаша приедет на разборки,

– с юмором написала Кристина.

Сын Дмитрий / фото из инстаграммы

И шутливые слова звездной жены оказались пророческими! Уже вскоре у своих стороз Кристина показала долгожданную встречу в аэропорту. На курорт в семью неожиданно прилетел сам Григорий Решетник.

Увидел мои утренние видео и сразу прилетел. Я снимаю его, а он меня – вот любовь. Соскучилась невероятно. Как все-таки мало нужно женщине для счастья – просто обнять любимого хоть ненадолго и теперь пусть весь мир подождет,

– трогательно подписала общие кадры с мужем Кристина.

Кристина и Григорий Решетники / коллаж 24 Канала

Кстати, невозможно не заметить, что волосы Кристины Решетник стали более темного цвета , но, как оказывается, это произошло вопреки ее воле.