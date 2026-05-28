Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит тяжело больна: ее состояние ухудшается

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит уже несколько лет болеет фиброзом легких. Она находится в списке ожидания на трансплантацию.

Кронпринц Хокон на днях пообщался с прессой и рассказал о состоянии здоровья жены, кронпринцессы Метте-Марит. Она чувствует себя хуже, пишет Hello.

Смотрите также Королева Рания отпраздновала День независимости Иордании в символическом платье

Кронпринцесса серьезно больна, и я думаю, что в последнее время ее состояние немного ухудшилось. Поэтому я волнуюсь за ее здоровье. Она использует кислород в своей повседневной жизни, и это немного помогает. Эти шесть месяцев прошли довольно хорошо, я думаю. Но есть разные фазы,

– сказал кронпринц.

Так, во время своего предыдущего публичного выхода принцесса Метте-Марит появилась на публике с портативным кислородным баллоном. Однако это не сильно повлияло на ситуацию. Сейчас кронпринцесса находится в списке ожидания на трансплантацию легких. Пока неизвестно, когда это произойдет.

"Это зависит от врачей, это медицинский вопрос. Поэтому именно они решают, когда это должно произойти, когда это правильно. Но, к сожалению, я думаю, что в последнее время ей стало намного хуже", – заметил кронпринц Хокон.



Кронпринцесса и кронпринц Норвегии / Фото из инстаграма королевской семьи

Отметим, ранее кронпринцесса Метте-Марит столкнулась с критикой из-за слухов о дружбе с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В соответствующих файлах говорится, что они переписывались и поддерживали контакт.

Что известно о болезни кронпринцессы?

В 2018 году кронпринцессе Метте-Марит диагностировали фиброз легких.

Это болезнь, что приводит к образованию рубцовой ткани на органах, поэтому они становятся менее эластичными и уменьшаются. Это влияет на дыхание. Сначала фиброз развивался медленно, также болезнь сдерживали лекарства.

Но осенью 2025 года королевская семья начала общаться с врачами по поводу трансплантации легких. Ведь принцессе стало гораздо труднее дышать.