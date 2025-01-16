Напоминает клетку людоедов, – Ксения Мишина откровенно высказалась о своем увольнении с ТЕТ

Известная украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина после четырех сезонов работы прекратила сотрудничество с патриотическим шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ. Об этом стало известно недавно.

После появления этой информации в сети начали распространяться различные слухи относительно причин ее ухода. Телеведущая решила лично прокомментировать ситуацию. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Мишиной.

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"У меня все хорошо, у канала все хорошо", – заверила актриса, опровергая различные домыслы.

Все истории начинаются и заканчиваются. А относительно отдельных слухов и громких заголовков, наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, темнота и те, кто лишь ждут момента, чтобы укусить, – этого хватает. Кто-то поддается этому всему, кто-то осознает, что это лишь отдельная прослойка общества, который, между прочим, имеет полное право жить именно так,

– добавила Ксения.

Мишина призвала подписчиков меньше обращать внимание на негатив.

Читайте меньше всей этой грязи, наполняйтесь полезной, приятной информацией, собирайте добро и позитив. Сейте любовь и благодарность. И тогда у многих не будет возникать вопросов, как подняться с колен,

– отметила она.

В конце своего обращения телеведущая поблагодарила за период работы в шоу, подчеркнув, что приложила максимум усилий.



Ксения Мишина высказалась о том, почему покинула шоу "Я люблю Украину" / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, перед тем как Ксения Мишина покинула шоу "Я люблю Украину" в сети разгорелся скандал из-за ее русскоязычного интервью. Ведущая "самого патриотического шоу", которая говорит на языке страны-террористки, что уже третий год беспощадно уничтожает Украину, вызвала возмущение у людей.