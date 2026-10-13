"Подскочила до потолка": Мишина и жена Павлика рассказали о прилете рядом с их домами

Ксения Мишина и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказали о пережитой российской атаке на Киев вечером 12 октября. Удар пришелся по жилому комплексу, где проживает актриса, а семья певца в этот момент находилась дома в соседнем жилом комплексе.

В инстаграм-сторис Мишина опубликовала кадры горящих автомобилей и дома с выбитыми окнами. Актриса призналась, что мощный взрыв сильно ее напугал.

Мой ЖК… Подскочила до потолка…

– написала она.

Ксения Мишина показала момент прилета / фото из инстаграма

Ксения также поделилась переживаниями из-за того, что увидела во дворе своего дома. Она отметила, что кадры, которые когда-то казались невозможными, теперь стали частью жизни украинцев.

Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И это трагедия, с которой мы вынуждены мириться. Я так люблю тебя, Киев. Молюсь, чтобы нам все-таки удалось тебя сохранить,

– написала Мишина.

Ксения Мишина показала момент прилета / фото из инстаграма

Об этом же ударе рассказала и Екатерина Репяхова. Она поблагодарила подписчиков за заботу и пояснила, что поврежденный жилой комплекс расположен совсем рядом с ее домом.

По словам блогерши, в момент взрыва семья была дома. Екатерина сразу почувствовала, что удар произошел неподалеку.

В момент взрыва мы были дома. Он был настолько сильным и ощутимым, что я сразу поняла: это не просто сбитие… Мама тоже сразу написала в ту же секунду,

– поделилась Репяхова.

Блогерша также опубликовала переписку с мамой. В сообщениях она успокоила ее, сказав, что с семьей все в порядке.

Екатерина Репяхова о прилете / фото из инстаграма

Напомним, по сообщению Национальной полиции, вечером 12 октября российский беспилотник попал во двор жилого комплекса в Дарницком районе Киева. Загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а также припаркованные автомобили. Полиция сообщила о двух погибших и девяти раненых.

Кстати, одна фраза на фоне российского удара обернулась скандалом для Елены Филоновой. Ее обращение к журналистам с предложением предоставить отснятые материалы вызвало возмущение части подписчиков.