Ксения Мишина повредила новый Mercedes: как актриса отреагировала на неприятность

Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию за рулем Mercedes, который приобрела весной. Актриса повредила дверь автомобиля, задев парковочный столбик, и сообщила, что ждет полицию.

Об инциденте она рассказала в инстаграме, показав последствия неудачного маневра. Во время маневра актриса задела боком машины парковочный столбик с цепью.

Жду полицию,

– сообщила Мишина подписчикам.

Автомобиль Ксении Мишиной / фото из инстаграма

После публикации актриса получила немало сообщений. Одни упрекали ее за повреждение новой машины, другие поддерживали и в шутку поздравляли с тем, что она уже "обкатала" покупку.

Мишина решила не корить себя за то, что произошло. Она согласилась с подписчиком, который написал, что лучше расплатиться деньгами, чем здоровьем. А на напоминание о новеньком автомобиле ответила с иронией: теперь он уже не новый.

Есть два варианта, как вести себя: довести себя до истерики, но что это изменит – ничего. Есть другой вариант – это же просто металл. Так случилось…

– отметила актриса.

Ксения Мишина / фото из инстаграма

Напомним, о покупке Mercedes-Benz GLE 450 Ксения рассказала в апреле. Тогда она показала, как забирала машину из салона, и призналась, что мечтала о ней много лет. Стоимость такого кроссовера СМИ оценивали примерно в пять миллионов гривен.

Недавно Ксения Мишина откровенно призналась, ч почему внезапно исчезла с экранов, и отказывается от съемок.



