В запрещенном в России инстаграме: Собчак опубликовала пост с треком украинской певицы

Так называемая "оппозиционная" журналистка Ксения Собчак попала в заголовки украинских СМИ после недавней публикации в инстаграме.

Медиа заметили, что россиянка использовала в своем посте трек украинской певицы. На это, в частности, обратил внимание "Дивогляд".

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Так, Собчак выложила серию фотографий под англоязычный хит певицы Emi, который называется Metamorphosis.

Ксения Собчак опубликовала пост под трек украинской певицы / Скриншот из инстаграма

Очевидно россиянка не знала, что настоящее имя певицы Эмилия – она дочь украинского медийщика и бизнесмена ливанского происхождения Валида Арфуша. Ее мать – дизайнер Лида Петрова. У супругов также есть еще двое детей – Хлое-Адель и Адам.

Песня Metamorphosis, которую использовала в посте пропагандистка Собчак, вышла в 2024 году и уже собрала более миллиона просмотров на ютубе. Это песня о зависимости от эмоционально нестабильных отношений, где любовь больше похожа на игру, одержимость и внутренний хаос, чем на спокойствие и безопасность.

Стоит добавить, что инстаграм в России официально запрещен и признан экстремистской платформой, поэтому доступ к нему ограничен для большинства пользователей, однако Ксении это не мешает продолжать публиковать там контент.

Какова позиция Собчак относительно войны в Украине?

Журналистка позиционирует себя как "оппозиционная" к власти, но большинство не считает ее настоящей оппозицией и убеждены, что она работает в пределах дозволенного властью.

После поездки в аннексированный Крым в 2014 году, Собчак внесли в базу "Миротворец" за подогрев российской пропаганде, оправдание российского фашизма и нацизма и манипулирование общественно важной информацией с целью получения политических дивидендов.

В 2022 году телеведущая заявляла, что против войны и не поддерживает насилие, но при этом использовала формулировки вроде "специальная военная операция" вместо слова "война". Она также говорила о необходимости "компромиссов" с Россией и критиковала санкции против страны-террористки, которые ввели после полномасштабного вторжения России. Отдельно вызвали резонанс ее высказывания, где она называла украинцев "нацистами".

К тому же важно вспомнить, что в своем телеграм-канале Собчак писала, что она "со своей страной", как человек, у которого там родители. Папа Ксении – бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, а мать – сенатор Людмила Нарусова. Также в медиа часто пишут, что Владимир Путин был близким соратником ее отца.