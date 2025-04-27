Некоторые до сих пор вместе: украинские звезды, которые имели и имеют отношения с россиянами

Война заставила каждого украинца определиться со своей позицией, и особенно непросто это оказалось для тех, кто имел личные связи с Россией. Интересно, что немало украинских артистов строили отношения с россиянами.

Среди них – Ирина Билык, Екатерина Кузнецова, Alekseev и другие. Некоторые пары распались, другие нашли компромисс, но каждая история уникальна. О 5 украинских звездах, которые имели отношения с россиянами – пишет Show 24.

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Екатерина Кузнецова

Актриса уже более восьми лет находится в отношениях с российским предпринимателем Максимом Аплиным. Хотя пара и обручилась еще в 2021 году, свадьбу пришлось отложить из-за пандемии и войны.

До начала полномасштабного вторжения Екатерина и Максим жили в России, но после 24 февраля 2022 года пара покинула страну-террористку и открыто выступила против российский агрессии. Сейчас они живут "на три страны": Екатерина работает в Киеве, Максим – на Шри-Ланке, а встречаются преимущественно в Испании.



Екатерина Кузнецова с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Ирина Билык

Певица вышла замуж за российского фотографа и режиссера Аслана Ахмадова в 2015 году. Аслан стал третьим и пока последним официальным мужем Ирины Билык, но их брак продлился лишь до 2020 года.

У супругов есть общий сын Табриз, которого родила суррогатная мама.



Ирина Билык с экс-супругом Асланом Ахмадовым и сыном Табризом / Фото из инстаграма певицы

Alekseev

Никита более четырех лет встречался с экс-участницей "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара жила в Киеве вместе с французским бульдогом Нео. После начала полномасштабного вторжения девушка выехала за границу, а затем вернулась в Украину. После начала войны Синецкой, гражданке России, пришлось стать на учет в СБУ, чтобы легально находиться в Украине.

Хотя официальных заявлений о разрыве исполнителей не было, в последнее время Alekseev замечают в компании блогера Даши Кубик. Им приписывают роман.



Alekseev с Ульяной Синецкой / Фото из инстаграма певца

Алина Гросу

Летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Пара отпраздновала громкую свадьбу в Италии, однако их брак продлился всего полгода. Уже в декабре 2019 года супруги развелись, поскольку мужчина влюбился в другую женщину.



Алина Гросу с Александром Комковым / Фото из инстаграма певицы

Следующие два года Алина встречалась с российским актером Романом Полянским, потом ходили слухи, что пара разошлась. В то же время в начале 2024 года Гросу намекала на новый брак, а в апреле подтвердила бракосочетание, которое состоялось в Лас-Вегасе. Имя нового избранника исполнительница не раскрывает, сообщив лишь о его работе в киноиндустрии, что порождает слухи о возможном возвращении к отношениям с Полянским. К тому же он снимался в ее новом клипе, где Алина и Роман поцеловались.

Зоряна Марченко

Звезда сериала "Просто Надежда" два года была в браке с российским актером Александром Ведменским, который поддерживает агрессию против Украины. Узнав о беременности, актриса согласилась на брак и переезд в Москву, хотя признавалась, что была влюблена в Александра, но не любила его.

В России Зоряна страдала от депрессии из-за одиночества и в конце концов вернулась в Киев. Сейчас она не общается с бывшим мужем, который лишь изредка пишет смс дочери.

В прошлом году в жизни актрисы появился новый партнер, который также работает на съемочной площадке, но не является актером. Их отношения начались после случайной встречи вне работы.