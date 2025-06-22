Владимир Завадюк, MELOVIN, Зоя Мозговая и другие: самые громкие каминг-ауты украинских звезд

Украинское общество за последние десятилетия сделало значительный шаг вперед в вопросах толерантности и принятия разнообразия. Ярким свидетельством этого стали публичные каминг-ауты известных личностей.

Среди них – певцы, журналисты, продюсеры и другие звезды. Эти истории вдохновляют тысячи украинцев жить открыто и честно, не боясь осуждения или дискриминации.

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Константин Гнатенко

Первопроходцем в этом контексте стал Константин Гнатенко, известный ведущий и журналист. В далеком 1997 году он решился на шаг, который для многих казался невозможным – открыто заявил о своей гомосексуальности.

Анатолий Ерема

Следующим был продюсер Анатолий Ерема в 2008 году. Его история особенно впечатляет, ведь до осознания своей ориентации Анатолий 12 лет находился в браке с женщиной. У супругов родилось две дочери и сын. Впоследствии стало известно, что Ерема встречается с Николаем Шестаковским. Ранее пара часто публиковала совместные фото, однако в последнее время они не слишком афишируют свои отношения.

MELOVIN

Новая волна открытости накрыла украинский шоу-бизнес в 2020-х годах. Ярким ее представителем стал певец MELOVIN, который в 2021 году совершил эффектный каминг-аут прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend. Поцеловав сначала женщину, а затем мужчину, артист объявил о своей бисексуальности, вызвав бурную реакцию публики и медиа.

Андрей Хветкевич

2022 год запомнился каминг-аутом Андрея Хветкевича, участника романтического реалити-шоу "Холостячка 2". Андрей не ограничился простым признанием – он сразу сообщил о помолвке со своим избранником, колумбийцем Фелипе. Их свадьба состоялась в мае 2023 года в Мексике.

Олег Машуковский

Блогер в начале 2023 года открыто рассказал о своем опыте отношений как с женщинами, так и с мужчинами. Его история получила романтическое продолжение – в сентябре того же года Олег сделал предложение своему бойфренду Даниилу на вершине Говерлы.

Владимир Завадюк

Особенно трогательной стала история продюсера Владимира Завадюка, который совершил каминг-аут в апреле 2023 года. Полномасштабная война заставила его переосмыслить жизненные ценности, и он решил больше не скрывать свою ориентацию. Владимир признался, что после каминг-аута почувствовал себя действительно свободным человеком, а его отношения с близкими, особенно с матерью, значительно улучшились.

Ваня Рассел

Блогер в своем видео о ЛГБТ-сообществе тоже сделал личное признание о собственной гомосексуальности. Этот шаг вызвал волну поддержки среди его подписчиков.

Ваня Рассел совершил каминг-аут: смотрите видео онлайн

Зоя Мозговая

Одним из недавних стал каминг-аут Зои, дочери известного продюсера Елены Мозговой и певца Александра Пономарева. В июле девушка представила миру свою избранницу Юлию, эксперта в сфере SEO, которая воспитывает двух дочерей-близняшек. Впоследствии стало известно, что пара обручилась.

Каминг-ауты украинских знаменитостей не только изменили их личные жизни, но и повлияли на общество в целом, способствуя большей толерантности и пониманию. Они показали, что любовь, счастье и самореализация доступны каждому, независимо от сексуальной ориентации.