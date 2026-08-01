Усыновили детей и изменили их судьбы: украинские звезды, ставшие приемными родителями

Новость о том, что известный шеф-повар и ресторатор Алекс Якутов вместе с женой Алей усыновил четырехлетнего мальчика, на днях тронула украинцев.

Впрочем, он далеко не единственный из известных украинцев, кто открыл свое сердце ребенку. Кто из знаменитостей стал приемными родителями и подарил детям новую семью – рассказываем далее в материале 24 Канала.

31 июля суд официально завершил процедуру усыновления четырехлетнего Кирюши. До этого мальчик жил в Ворзельском доме ребенка в Киевской области, а уже более месяца воспитывается в семье Алекса и Али Якутовых.

Алекс и Аля Якутовы с сыном / Фото из инстаграма шеф-повара

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева также воспитывает приемного сына. Во время брака с Тимофеем Нагорным супруги долго не могли стать родителями, поэтому решили усыновить мальчика Вадима. Уже во время оформления документов спортсменка узнала, что беременна. Несмотря на это супруги не отказались от решения усыновить мальчика. Впоследствии в семье также родилась дочь Каролина.

Сейчас Вадим учится в Технологическом институте Джорджии. Кроме того, Подкопаева воспитывает младшую дочь Эвелину, которая родилась в браке с ее нынешним мужем Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева с тремя своими детьми / Фото из ее инстаграма

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна воспитывают двоих приемных детей – Марселя и Ангелину. В июне 2023 года супруги усыновили Марселя. Мальчик родился преждевременно с тяжелыми врожденными заболеваниями и перенес несколько сложных операций еще в первые дни жизни. На момент знакомства с новой семьей у него наблюдалась значительная задержка развития. Мирошниченко активно занимаются его реабилитацией и регулярно делятся успехами сына. Недавно Инна показала, как Марсель изменился за три года жизни в семье.

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По ее словам, мальчику понадобился почти год, чтобы полностью привыкнуть к новым родителям.

Впоследствии супруги удочерили Ангелину. Сначала они познакомились с девочкой онлайн, ведь детское учреждение эвакуировали на побережье Балтийского моря. Вскоре Тимур и Инна приехали к ней лично, а после завершения всех юридических процедур Ангелина стала частью семьи. Сегодня она живет в Киеве вместе с родителями, братьями Марселем и Марком и сестрой Мией.

Семья Мирошниченко / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Во время полномасштабной войны двух детей удочерила и Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным Валентином. Они стали родителями для родных сестер Мишель и Софии.

О пополнении в семье артистка рассказала только в новогоднюю ночь 2024 года. По словам певицы, девочки пережили серьезные психологические травмы, поэтому она специально не спешила делиться этой новостью, чтобы дать дочерям время на адаптацию.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото из инстаграма певицы

Сегодня Могилевская изредка делится семейными моментами в соцсетях. В мае младшей Софии исполнилось шесть лет, а старшая Мишель с сентября прошлого года учится в лицее.

Истории этих знаменитостей в очередной раз доказывают, что семью определяет не только кровная связь. Для многих детей усыновление стало шансом обрести дом, поддержку и людей, готовых любить их безоговорочно.