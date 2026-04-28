Одну из пар познакомил Трамп: 5 украинских звезд, вышедших замуж за миллионеров
Часто так бывает, что знаменитости находят себе статных мужчин, имеющих и бизнес, и деньги. Но все они утверждают, что вышли замуж из-за любви, а не из расчета.
Лучше всего о чувствах таких пар говорят фото, где оба партнера имеют влюбленные взгляды и не стесняются проявлять свои чувства. Чтобы узнать, кто из украинских звезд вошел в этот список, читайте дальше материал 24 Канала.
Иванна Онуфрийчук и Алмаз
Украинская модель и телеведущая проектов "Танцы со звездами" и "Без галстука" в 2021 году вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Пара праздновала свадьбу дважды. Первое празднование прошло на Мальдивах, а второе – в Киеве. Именно во время второй церемонии пара вступила в брак и пригласила близких людей.
В мае 2024 года Иванна родила сына Адама. Ребёнку дали украинское гражданство.
Раньше в интервью 24 Канала Онуфрийчук рассказывала, что сейчас живет в Швейцарии. Там она открыла благотворительный фонд, который поддерживает матерей и детей, имеющих статус беженцев.
Юлия Думанская и Григорий Козловский
В 2018 году украинская певица вышла замуж за львовского бизнесмена, который старше ее на 20 лет. Супруги не говорят публично о своих отношениях, однако вместе воспитывают троих общих детей.
Сначала родилась дочь Диана, потом – сын Ярема, а в 2025 году на свет появился еще один сынишка Таддей. Отметим, что у Григория есть еще трое детей от предыдущих отношений.
Ассия Ахат и Игорь Баленко
Брак с бизнесменом артистка заключила еще в 2000 году. Для Ахат это второй брак, ведь, когда ей было 18 лет, то она впервые стала мамой, а ее избранник служил в армии. В конце концов, этот союз не сложился.
В браке с Игорем Ассия родила сына Филиппа. Певица не делится информацией о личной жизни, однако известно, что сегодня она уже в статусе бабушки.
Алла Костромичева и Джейсон Капоне
В 2015 году украинская модель тайно вышла замуж бизнесмена. Пара ограничилась скромной церемонией росписи, о которой не знали даже самые близкие друзья. В том же году у супругов родился сын Сальваторе, а в 2023 – дочь Аврора.
Знали ли вы, что недавно Алла приняла участие в показе французского дома моды Maison Margiela на Paris Fashion Week, где представили весеннюю коллекцию 2026 года.
Александра Николаенко и Фил Раффин
Александра– успешная модель, которая стала "Мисс Украина-2001", а также вошла в десятку лучших на конкурсе красоты "Мисс мира". В 2004 году представляла Украину на "Мисс Вселенная", однако в финал не смогла пройти.
На тот момент владельцем "Мисс Вселенной" был Дональд Трамп. Поговаривают, что знакомство с нынешним президентом США круто изменило жизнь Николаенко. Однажды Дональд познакомил модель со своим другом и бизнес-партнером Филом Раффином. Он владелец недвижимости и казино, один из богатейших людей Лас-Вегаса.
Но отметим, что здесь ставки уже выше, ведь Фил – миллиардер.
Мужчина признавался несколько раз, и в конце концов в 2008 году они поженились. Сегодня у них двое детей: Ричард и Малена. Известно также, что Александра стала подругой Мелании Трамп.
Интересно, что в 2019 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону Виталий Журавский, бывший член Партии регионов, утверждал, что Александра Николаенко была связана с предвыборным штабом Дональда Трамп.
О чьей свадьбе сейчас гудит сеть?
На днях украинская модель Ника Ломиа, которая родом из Харькова, вышла замуж за грузинского бизнесмена, который является соучредителем компании Spribe, что разрабатывает азартные онлайн-игры для сайтов.
Свадьбу гуляли в Каннах. Ведущим церемонии был Максим Галкин, а вот среди других приглашенных артистов были: Валерий Меладзе, а также Рики Мартин.
В сети пишут, что такое роскошное празднование обошлось молодоженам в 5 миллионов евро.