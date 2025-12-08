Кто победил в 1 сезоне "Мастер Шеф" и как сложилась жизнь победителя

В далеком 2011 году на телеэкраны вышел дебютный сезон главного кулинарного проекта страны "Мастер Шеф". Тогда зрители узнали, кто стал первым победителем шоу.

В финале победу одержала Светлана Шептуха – бухгалтер из Донецка. 24 Канал расскажет, что известно о жизни победительницы и как сложилась ее судьба после проекта.

Как жила Светлана Шептуха до победы в "Мастер Шефе"?

Мы уже упоминали, что кулинарка родом из Донецка. Любовь к кулинарии проявляла еще с детства и даже мечтала стать поваром. Но после школы выбрала не мечту, а более выгодную профессию. Светлана сначала училась в техникуме, а потом закончила Донецкий университет экономики и торговли, став бухгалтером.

Начала работать на шахте им. А.Ф. Засядько, где также работали родители женщины. Там она и познакомилась со своим будущим мужем, который стал для Шептухи главным кулинарным критиком и поддержкой в кулинарных порывах любимой.

Светлана Шептуха с мужем / Фото из инстаграма Светланы

На проекте "Мастер Шеф" кулинарка действительно торжествовала. Она стала первой победительницей дебютного сезона на украинском телевидении.

Светлана Шептуха победила на проекте "Мастер Шеф" / Фото СТБ

Как сложилась жизнь победительницы 1 сезона шоу "Мастер Шеф"?

После суперфинала три месяца училась в лучшей кулинарной школе мира, в Париже. Окончила университет по специальности инженер-технолог ресторанного производства, а также успела побыть шеф-поваром в различных элитных заведениях.

У Светланы также есть дочь. Женщина много путешествует. На ее странице в инстаграме говорится, что она уже посетила 40 стран. Уже несколько лет семья проживает в Нидерладндах.

Шептуха не покинула любимого дела и продолжает заниматься кулинарией, что демонстрирует в своих соцсетях.

Светлана Шептуха занимается кулинарией в Нидерландах / Фото из инстаграма

