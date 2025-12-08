Хто переміг у 1 сезоні "Мастер Шеф" та як склалось життя переможця

У далекому 2011 році на телеекрани вийшов дебютний сезон головного кулінарного проєкту країни – "Мастер Шеф". Тоді глядачі дізнались, хто став першим переможцем шоу.

У фіналі перемогу здобула Світлана Шептуха – бухгалтерка з Донецька. 24 Канал розповість, що відомо про життя переможниці та як склалась її доля після проєкту.

Як жила Світлана Шептуха до перемоги у "Мастер Шефі"?

Ми уже згадували, що кулінарка родом із Донецька. Любов до кулінарії проявляла ще з дитинства і навіть мріяла стати кухарем. Та після школи обрала не мрію, а більш вигідну професію. Світлана спершу навчалась у технікумі, а тоді закінчила Донецький університет економіки й торгівлі, ставши бухгалтером.

Почала працювати на шахті ім. А.Ф. Засядька, де також працювали батьки жінки. Там вона і познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, який став для Шептухи головним кулінарним критиком і підтримкою у кулінарних пориваннях коханої.

На проєкті "Мастер Шеф" кулінарка дійсно тріумфувала. Вона стала першою переможницею дебютного сезону на українському телебаченні.

Як склалось життя переможниці 1 сезону шоу "Мастер Шеф"?

Після суперфіналу три місяці навчалась у найкращій кулінарній школі світу, що у Парижі. Закінчила університет за фахом інженер-технолог ресторанного виробництва, а також встигла побути шеф-кухарем у різних елітних закладах.

У Світлани також є донька. Жінка багато подорожує. На її сторінці в інстаграмі йдеться, що вона вже відвідала 40 країн. Уже декілька років родина проживає у Нідерладндах.

Шептуха не покинула улюбленої справи й продовжує займатись кулінарією, що демонструє у своїх соцмережах.

Раніше ми розповідали, де зараз і як склалось життя усіх переможців кулінарного проєкту "Мастер Шеф".