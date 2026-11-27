Поцелуй на прощание и два выбытия: кто покинул "Холостяк-15" в 7-м выпуске
Любовь Конате вернулась в проект и получила долгожданный поцелуй от Вячеслава Кравцова. В то же время двум участницам пришлось расстаться с Холостяком.
Седьмой выпуск "Холостяка-15" принес неожиданное возвращение, романтический поцелуй и два прощания. 24 Канал рассказывает, как прошел новый эпизод и кто продолжает борьбу за сердце Холостяка.
Любовь Конате вернулась на "Холостяк" и поцеловалась с Вячеславом
История Любови Конате получила неожиданное продолжение. Напомним, в конце предыдущего выпуска Вячеслав Кравцов не вручил девушке розу и попросил проводить его до машины. Тогда судьба участницы в проекте осталась неопределенной.
Однако Холостяк все же не захотел заканчивать их знакомство. Он пригласил Любу на индивидуальное свидание, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, смогут ли они построить отношения.
Несмотря на противоречия, которые возникали между ними ранее, встреча завершилась романтично. Любовь получила розу и поцелуй от Вячеслава. Так что вместо окончательного прощания участница получила второй шанс.
Кто покинул "Холостяк-15" в седьмом выпуске
Пока для Любови Конате история с Холостяком получила новое развитие, двум другим девушкам пришлось покинуть реалити-шоу. На этот раз Вячеслав попрощался с Лией Янголенко и Кристиной Горняк.
Лия Янголенко
Знакомство Лии Янголенко и Вячеслава Кравцова началось еще до съемок "Холостяка". Однако только в седьмом выпуске они наконец получили возможность провести время вдвоем.
Для свидания пара выбрала лесную локацию, где Лия смогла больше рассказать о себе и показать Холостяку свой внутренний мир. Встреча прошла приятно, однако романтическая атмосфера не помогла им стать ближе.
После свидания Вячеслав понял, что ему сложно найти место в загадочном мире девушки и представить их вместе в будущем. Поэтому он решил завершить знакомство. Так, история, начавшаяся еще до проекта, на нем и закончилась.
Кристина Горняк
Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк-15", стала нотариус и блогер Кристина Горняк.
Во время общения с девушкой Вячеслав так и не смог избавиться от сомнений относительно ее чувств. Ему не хватало уверенности в взаимности, поэтому продолжать знакомство в условиях неопределенности Холостяк не захотел.
В итоге Кравцов решил поставить точку в их истории. Для Кристины седьмой выпуск стал последним в проекте.
Кто остался бороться за сердце Вячеслава Кравцова
После седьмого выпуска "Холостяка-15" в проекте осталось пять участниц. Любовь Конате смогла вернуться в борьбу за сердце баскетболиста, однако впереди девушек ждут новые свидания и непростые решения.
Финал сезона приближается, поэтому каждая встреча может стать решающей. Теперь интересно, удастся ли Любови воспользоваться своим вторым шансом и кто из пяти участниц в итоге станет избранницей Вячеслава Кравцова.
Кстати, недавно Кристина Горняк также поделилась размышлениями о одиночество женщин и статистика, которая ее поразила, – об этом она рассказала на фоне своего участия в "Холостяке".