Любовь Конате вернулась в проект и получила долгожданный поцелуй от Вячеслава Кравцова. В то же время двум участницам пришлось расстаться с Холостяком.

Седьмой выпуск "Холостяка-15" принес неожиданное возвращение, романтический поцелуй и два прощания. 24 Канал рассказывает, как прошел новый эпизод и кто продолжает борьбу за сердце Холостяка.

Любовь Конате вернулась на "Холостяк" и поцеловалась с Вячеславом

История Любови Конате получила неожиданное продолжение. Напомним, в конце предыдущего выпуска Вячеслав Кравцов не вручил девушке розу и попросил проводить его до машины. Тогда судьба участницы в проекте осталась неопределенной.

Однако Холостяк все же не захотел заканчивать их знакомство. Он пригласил Любу на индивидуальное свидание, чтобы разобраться в своих чувствах и понять, смогут ли они построить отношения.

Несмотря на противоречия, которые возникали между ними ранее, встреча завершилась романтично. Любовь получила розу и поцелуй от Вячеслава. Так что вместо окончательного прощания участница получила второй шанс.

Кто покинул "Холостяк-15" в седьмом выпуске

Пока для Любови Конате история с Холостяком получила новое развитие, двум другим девушкам пришлось покинуть реалити-шоу. На этот раз Вячеслав попрощался с Лией Янголенко и Кристиной Горняк.

Лия Янголенко

Лия Янголенко / Фото с Инстаграмму ange_lia___

Знакомство Лии Янголенко и Вячеслава Кравцова началось еще до съемок "Холостяка". Однако только в седьмом выпуске они наконец получили возможность провести время вдвоем.

Для свидания пара выбрала лесную локацию, где Лия смогла больше рассказать о себе и показать Холостяку свой внутренний мир. Встреча прошла приятно, однако романтическая атмосфера не помогла им стать ближе.

После свидания Вячеслав понял, что ему сложно найти место в загадочном мире девушки и представить их вместе в будущем. Поэтому он решил завершить знакомство. Так, история, начавшаяся еще до проекта, на нем и закончилась.

Кристина Горняк

Кристина Горняк / Фото с Инстаграмму kristygor

Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк-15", стала нотариус и блогер Кристина Горняк.

Во время общения с девушкой Вячеслав так и не смог избавиться от сомнений относительно ее чувств. Ему не хватало уверенности в взаимности, поэтому продолжать знакомство в условиях неопределенности Холостяк не захотел.

В итоге Кравцов решил поставить точку в их истории. Для Кристины седьмой выпуск стал последним в проекте.

Кто остался бороться за сердце Вячеслава Кравцова

После седьмого выпуска "Холостяка-15" в проекте осталось пять участниц. Любовь Конате смогла вернуться в борьбу за сердце баскетболиста, однако впереди девушек ждут новые свидания и непростые решения.

Финал сезона приближается, поэтому каждая встреча может стать решающей. Теперь интересно, удастся ли Любови воспользоваться своим вторым шансом и кто из пяти участниц в итоге станет избранницей Вячеслава Кравцова.

Кстати, недавно Кристина Горняк также поделилась размышлениями о одиночество женщин и статистика, которая ее поразила, – об этом она рассказала на фоне своего участия в "Холостяке".