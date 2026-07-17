Миллионерка, которая коллекционирует бриллианты и люксовые вещи: что известно о жене премьера Корецкого

На днях новым премьер-министром стал Сергей Корецкий, ранее занимавший пост главы "Укрнафты". Такие перестановки в правительстве произошли в связи с отставкой Юлии Свириденко.

Очевидно, что с вступлением в новую должность Корецкий привлекает к себе наибольшее внимание. В первую очередь в центре внимания находится его жена Ирина Корецкая, которая является бизнесвумен, зарабатывает немалые деньги, владеет большим количеством имущества, а также является ценительницей ювелирных изделий и брендовых аксессуаров. В сети, по неизвестным нам причинам, нет ни одной фотографии спутницы политика. Однако официальные декларации Сергея Корецкого, в которых он упоминает членов своей семьи и их имущество, дают представление о стиле жизни супруги премьера. Далее в материале 24 Канал расскажет, что удалось узнать о возлюбленной политика, опираясь на декларацию ее мужа.

Кто такая Ирина Корецкая

В девичестве ее фамилия была Моружко. Пара познакомилась в начале 2000-х годов. Больше об их истории любви неизвестно.

Что касается детей, то в открытых источниках содержится противоречивая информация о детях Сергея и Ирины Корецких. В некоторых публикациях отмечается, что у супругов нет детей. В то же время в других материалах упоминается Ульяна Сергеевна Климюк как вероятная дочь супругов и совладелица семейного бизнеса группы "Сенеко Групп". В 2022 году она выиграла тендер на поставку 56 тысяч пачек молотого кофе общей стоимостью 4,98 млн грн по заказу Одесской ОГА.

Ирина является 100%-ной владелицей двух компаний – ООО "ФОРТЕКС ЭНЕРДЖИ" (торговля газом) и ООО "НОВАЯ КОФЕЙНАЯ КУЛЬТУРА" (производство чая и кофе).

С конца 2022 года их семейный бренд Idealist Coffee & Co был выбран поставщиком кофе в поездах "Укрзализныци".

Бизнес семьи Корецких / Скриншот из инстаграма

Впоследствии они открыли кофейню Idealist Coffee на столичном вокзале, а весной этого года это заведение появилось на железнодорожном вокзале "Одесса-Главная".

В подтверждение того, что эта компания принадлежит именно политику и членам его семьи, украинское издание "Главком" опубликовало соответствующие фотографии с официальных ресурсов.

Бизнес Idealist Coffee & Co принадлежит премьеру Корецкому / Фото издания "Главком"

Что покупает и декларирует супруга премьер-министра

В 2026 году Сергей Федорович опубликовал декларацию за 2025 отчетный год, в которой указано и имущество, принадлежащее его супруге.

С 2017 года Ирина является владелицей двух земельных участков в Волынской области. Первый имеет площадь 1799 квадратных метров, его приобрели за 49 200 тысяч гривен, а второй – 1960 квадратных метров за 49 500 гривен.

Ирина Корецкая является владелицей двух земельных участков / Скриншот с сайта НАЗК

С 2025 года женщина арендует два нежилых помещения в столице, принадлежащих ООО "Перлина Пасажу". Семья Корецких живет в Козине, что под Киевом, в арендованном доме. Кроме того, действующий премьер имеет право на бесплатное пользование квартирой в Киеве, стоимость которой составляет 2,5 миллиона гривен.

В декларации политика также указаны 4 автомобиля, два из которых зарегистрированы на его супругу. В ее собственности находится Maserati 2021 года выпуска стоимостью 3 068 000 гривен, а также BMW 2017 года стоимостью 1 128 985 гривен.

Автопарк супругов Корецких / Скриншот с сайта НАЗК

И это еще не весь список имущества Ирины и ее мужа. Далее в списке – дорогие аксессуары, которые обожает бизнес-леди.

У Корецкой есть коллекция роскошных сумочек и часов.

6 сумок от Chanel и Hermes моделей Kelly и Birkin;

10 часов от Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Nautilus и Hublot;

12 украшений из драгоценных металлов с бриллиантами и жемчугом от брендов Chopard, Tiffany and Co., Van Cleef & Arpels и Cartier.

Отметим, что далеко не ко всем задекларированным аксессуарам указаны цены.

Кольцо Tiffany – 546 210 гривен;

браслет Cartier – 485 033 гривен;

второй браслет Cartier – 452 387 гривен;

третий браслет Cartier – 2 077 440.

Дорогие аксессуары Ирины Корецкой / Скриншот с сайта НАЗК

Что касается доходов, то за 2025 год супруга политика заработала примерно 4,9 миллиона гривен ( из них – 3,2 миллиона гривен от независимой профессиональной деятельности).

Остальные суммы Ирина получила в виде процентов по вкладам, а также зарплату от "Санеко Трейд" и доход от продажи движимого имущества на сумму 672 тысячи гривен. На банковских счетах на тот момент находилось около 4,94 миллиона гривен, около 311 тысяч долларов и небольшая сумма в евро.

Доходы супругов Корецких / Скриншоты с сайта НАЗК

Часть банковских счетов супругов Корецких / Фото с сайта НАЗК

По информации ряда украинских СМИ и политического обозревателя Михаила Шнайдера, у супруги политика есть родная сестра Ульяна Моружко.

Напомним, 16 июля Сергей Корецкий принес присягу на должность премьер-министра Украины.