Очевидно, що із новою посадою до Корецького прикута найбільша увага. Насамперед у пріоритеті його дружина Ірина Корецька, яка є бізнесменкою, заробляє чималі гроші, володіє великою кількістю майна, а також є поціновувачкою ювелірних виробів і брендових аксесуарів. У мережі, з невідомих нам причин, немає жодного фото супутниці політика. Проте офіційні декларації Сергія Корецького, в яких він згадує членів своєї сім'ї і їхнє майно, дають уявлення про стиль життя дружини прем'єра. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що вдалось дізнатись про кохану політика, орієнтуючись на декларацію її чоловіка.

Хто така Ірина Корецька

У дівоцтві її прізвище було Моружко. Пара познайомилась на початку 00-х років. Більше про їхню історію кохання невідомо.

Що стосується дітей, то у відкритих джерелах міститься суперечлива інформація щодо дітей Сергія та Ірини Корецьких. У частині публікацій зазначається, що подружжя не має дітей. Водночас в інших матеріалах згадується Уляна Сергіївна Клим'юк, як імовірна донька подружжя та співвласниця сімейного бізнесу групи "Сенеко Груп". У 2022 році вона виграла тендер на поставку 56 тисяч пачок меленої кави загальною вартістю 4,98 млн грн на замовлення Одеської ОДА.

Ірина є 100% власницею двох компаній – ТОВ "ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ" (торгівля газом) і ТОВ "НОВА КАВОВА КУЛЬТУРА" (виробництво чаю та кави).

З кінця 2022 року їхній сімейний бренд Idealist Coffee & Co був обраний постачальником кави у потягах "Укрзалізниці".

Бізнес сім'ї Корецьких / Скриншот з інстаграму

Згодом відкрили кав'ярню на столичному вокзалі Idealist Coffee, а весною цього року цей заклад з'явився на залізничному вокзалі "Одеса-головна".

Для підтвердження, що ця компанія належить саме політику та його членам родини, українське видання "Главком" оприлюдноло відповідні фото з офіційних ресурсів.

Бізнес Idealist Coffee & Co належить прем'єру Корецькому / Фото видання "Главком"

Що купує і декларує дружина прем'єр-міністра

У 2026 році Сергій Федорович опублікував декларацію за 2025 звітний рік, де зазначено і власність, яка належить його дружині.

З 2017 року Ірина є власницею двох земельних ділянок у Волинській області. Перша має площу 1799 квадратів, яку придбали за 49 200 тисяч гривень, а друга – 1960 квадратів за 49 500 гривень.

Ірина Корецька є власницею двох земельних діяльнок / Скриншот з сайту НАЗК

З 2025 року жінка орендує два нежитлові приміщення у столиці, які належать ТОВ "Перлина Пасажу". Сімейство Корецьких живе у Козині, що під Києвом, в орендованому будинку. Крім того, чинний прем'єр має право на безоплатне користування квартирою у Києві, яка коштує 2,5 мільйони гривень.

У декларації політика також є 4 автомобілі, два з яких записані на його дружину. У її власності Maserati 2021 року випуску за 3 068 000 гривень, також BMW 2017 року за 1 128 985 гривень.

Автопарк подружжя Корецьких / Скриншот із сайту НАЗК

І це ще не весь список майна Ірини та її чоловіка. Далі по списку дорогі аксесуари, які обожнює бізнес-леді.

У Корецької є колекція люксових сумочок і годинників.

6 сумок від Chanel та Hermes моделей Kelly та Birkin;

10 годинників від Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Nautilus та Hublot;

12 прикрас із цінних металів та з діамантами і перлами від марок Chopard, Tiffany and Co., Van Cleef & Arpels та Cartier.

Зазначимо, що далеко не до всіх задекларованих аксесуарів вказані ціни.

Колечко Tiffany – 546 210 гривень;

браслет Cartier – 485 033 гривень;

другий браслет Cartier – 452 387 гривень;

третій браслет Cartier – 2077440.

Дорогіцінні аксесуари Ірини Корецької / Скриншот із сайту НАЗК

Що стосується доходів, то за 2025 рік дружина політика заробила приблизно 4,9 мільйона гривень (з них – 3,2 мільйона гривень від незалежної професійної діяльності).

Інші суми Ірина отримала у вигляді процентів за вкладами, а також зарплату від "Санеко Трейд" та дохід від продажу рухомого майна на суму 672 тисячі гривень. На банківських рахунках на той момент було близько 4,94 мільйона гривень, близько 311 тисяч доларів і невелика сума в євро.

Доходи подружжя Корецьких / Скриншоти з сайту НАЗК

Частина банківських рахунків подружжя Корецьких / Фото з сайту НАЗК

За інформацією низки українських ЗМІ та політичного оглядача Михайла Шнайдера, у дружини політика є рідна сестра Уляна Моружко.

Нагадаємо, 16 липня Сергій Корецький склав присягу на посаду прем'єр-міністра України.