Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради 16 липня.

Що сказав у присязі Сергій Корецький?

Після призначення нового складу Кабінету Міністрів Сергій Корецький вийшов до трибуни, щоб скласти присягу члена уряду. Нового очільника Кабміну нардепи зустріли оплесками.

Я, Корецький Сергій Федорович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства,

– сказав у присязі Корецький.

Після цього новий прем'єр підписав відповідний документ.

Сергій Корецький склав присягу на вірність народу України: дивіться відео

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила майже повний склад нового Кабінету Міністрів. Наразі вакантними лишаються посади міністрів оборони та закордонних справ.

До цього до Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу уряду. По суті, нардепи проголосували за відповідний склад без змін.