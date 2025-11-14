С них все начиналось: где сейчас "золотой" состав "Квартала 95"

Студия "Квартал 95" создает одни из самых популярных проектов в Украине. Ее основали в 2003 году на базе команды КВН из Кривого Рога "95 квартал", которая дебютировала в 1998 году на фестивале в Сочи.

Во время полномасштабного вторжения "Квартал 95" уже неоднократно попадал в скандал. Сейчас Студия снова в центре внимания, ведь ее совладельца, Тимура Миндича, обвиняют в коррупции. Где сейчас "золотой" состав творческого объединения, читайте в материале 24 Канала.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский основал Студию "Квартал 95" вместе с Сергеем и Борисом Шефиром. Когда-то он был главным актером творческого объединения, а начиная с 2019 года является президентом Украины.

Владимир Зеленский / Фото из инстаграма президента

Евгений Кошевой

После того как Владимир Зеленский стал президентом, Евгений Кошевой взял на себя обязанности художественного руководителя юмористического телешоу "Вечерний квартал". Шоумен до сих пор является актером студии. Кроме того, он занимается благотворительностью, в частности помогает украинским военным.

Евгений Кошевой / Фото из инстаграма шоумена

Елена Кравец

Елена Кравец была единственной женщиной в "Квартале 95". В 2022 году она покинула студию, чтобы развиваться самостоятельно, и не планирует возвращаться. Ранее была ведущей шоу "Тихий вечер", а также вела подкаст "Дома поговорим" вместе со своей дочерью Марией.

В этом году Кравец презентовала моноспектакль "Можно я просто посижу?", а 22 января в кино выйдет комедия "Ну мам", где сыграла актриса.

Елена Кравец / Фото из инстаграма актрисы

Александр Пикалов

После начала полномасштабного вторжения Александр Пикалов сообщил, что принял присягу и вступил в ряды Национальной гвардии Украины, однако актер не делится подробностями своей службы.

В то же время Пикалов продолжает участвовать в съемках "Вечернего квартала". В интервью "Коротко про" Евгений Кошевой объяснял, что они пишут официальное письмо, чтобы коллегу отпустили на концерты или другие выступления.

Александр Пикалов / Фото из инстаграма актера

Степан Казанин

Степан Казанин не слишком активен в социальных сетях, однако он до сих пор работает в "Квартале 95". Интересно, что актер родом из России, но уже много лет живет в Украине.

Степан Казанин / Фото из инстаграма актера

Юрий Крапов

Юрий Крапов также не покинул работу в студии, однако он ведет частный образ жизни.

Юрий Крапов / Фото с сайта "Квартала 95"

Юрий Корявченков ("Юзик")

Юрий Корявченков, более известный как "Юзик", в 2019 году стал народным депутатом от партии "Слуга народа". Также он является членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Юрий Корявченко / Фото из инстаграма депутата

Денис Манжосов

В 2013 году Денис Манжосов ушел из студии "Квартал 95" – вероятно, из-за конфликта с Владимиром Зеленским. Что произошло между бывшими близкими друзьями – неизвестно. Сейчас мужчина исчез из информационного пространства.

Денис Манжосов / Фото из сети