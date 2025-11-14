З них усе починалося: де зараз "золотий" склад "Кварталу 95"

Студія "Квартал 95" створює одні з найпопулярніших проєктів в Україні. Її заснували у 2003 році на базі команди КВК з Кривого Рогу "95 квартал", яка дебютувала у 1998 році на фестивалі в Сочі.

Під час повномасштабного вторгнення "Квартал 95" уже неодноразово потрапляв у скандал. Зараз Студія знову в центрі уваги, адже її співвласника, Тімура Міндіча, звинувачують в корупції. Де зараз "золотий" склад творчого об'єднання, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заснував Студію "Квартал 95" разом із Сергієм та Борисом Шефіром. Колись він був головним актором творчого об'єднання, а починаючи з 2019 року є президентом України.

Володимир Зеленський / Фото з інстаграму президента

Євген Кошовий

Після того як Володимир Зеленський став президентом, Євген Кошовий взяв на себе обов'язки художнього керівника гумористичного телешоу "Вечірній квартал". Шоумен досі є актором студії. Крім того, він займається благодійністю, зокрема допомагає українським військовим.

Євген Кошовий / Фото з інстаграму шоумена

Олена Кравець

Олена Кравець була єдиною жінкою в "Кварталі 95". У 2022 році вона покинула студію, щоб розвиватися самостійно, і не планує повертатися. Раніше була ведучого шоу "Тихий вечір", а також вела подкаст "Вдома поговоримо" разом зі своєю донькою Марією.

Цьогоріч Кравець презентувала моновиставу "Можна я просто посиджу?", а 22 січня в кіно вийде комедія "Ну мам", де зіграла акторка.

Олена Кравець / Фото з інстаграму акторки

Олександр Пікалов

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Пікалов повідомив, що склав присягу і вступив до лав Національної гвардії України, однак актор не ділиться подробицями своєї служби.

Водночас Пікалов продовжує брати участь у зйомках "Вечірнього кварталу". В інтерв'ю "Коротко про" Євген Кошовий пояснював, що вони пишуть офіційний лист, щоб колегу відпустили на концерти або інші виступи.

Олександр Пікалов / Фото з інстаграму актора

Степан Казанін

Степан Казанін не надто активний в соціальних мережах, однак він досі працює у "Кварталі 95". Цікаво, що актор родом із Росії, але вже багато років живе в Україні.

Степан Казанін / Фото з інстаграму актора

Юрій Крапов

Юрій Крапов також не покинув роботу в студії, проте він веде приватний спосіб життя.

Юрій Крапов / Фото з сайту "Кварталу 95"

Юрій Корявченков ("Юзік")

Юрій Корявченков, більш відомий як "Юзік", у 2019 році став народним депутатом від партії "Слуга народу". Також він є членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Юрій Корявченко / Фото з інстаграму депутата

Денис Манжосов

У 2013 році Денис Манжосов пішов зі студії "Квартал 95" – ймовірно, через конфлікт із Володимиром Зеленським. Що сталося між колишніми близькими друзями – невідомо. Зараз чоловік зник з інформаційного простору.

Денис Манжосов / Фото з мережі