Анастасия Оруджова ушла из "Квартала 95" после 8 лет работы

Украинская юмористка Анастасия Оруджова официально покинула "Квартал 95". Она поделилась серией фото, где собрала кадры за 8 лет работы в студии.

Актриса впервые подтвердила эту новость на своей инстаграм-странице. По словам Анастасии Оруджовой, каждая история имеет "свое начало и финал".

Юмористка участвовала в "Лиге смеха" как участница команды "Трио разные". Впоследствии присоединилась к "Женскому кварталу". Анастасия посвятила проекту около 8 лет.

К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю,

– написала Анастасия Оруджова.

Отметим, за период участия в "Квартале", актриса попадала в скандалы. Один из громких инцидентов случился после номера о начальнике ТЦК. Позже Анастасия Оруджова рассказала, что не чувствовала опасности, когда соглашалась участвовать в сценке. Но с тех пор она стала пристальнее относиться к подобным сценариям.

Кто еще покинул "Квартал 95"?

В конце марта этого года с ютуб-канала "ТСН. Гламур" стало известно, что из "Квартала 95" ушло четверо актрис: Ирина Сопонару, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина.

Вокалистка и актриса "Квартала 95" Вера Кекелия сообщила, что Анастасия, Алина и Александра планируют в дальнейшем развивать собственный проект – шоу "Советчица". На май у них запланирован тур по Украине с этим импровизационным проектом.

Ирина Сопонару впоследствии прокомментировала, что решение уйти из "Квартала" далось ей непросто. Ведь она очень любила этот коллектив. Актриса решила пробовать что-то новое. Среди вариантов – кино и стендап.