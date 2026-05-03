Акторка вперше підтвердила цю новину на своїй інстаграм-сторінці. За словами Анастасії Оруджової, кожна історія має "свій початок та фінал".

Гумористка брала участь у "Лізі сміху" як учасниця команди "Тріо різні". Згодом долучилася до "Жіночого кварталу". Анастасія присвятила проєкту близько 8 років.

На жаль, у двадцять фото неможливо помістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену та після нього. Дякую за все. Люблю,

– написала Анастасія Оруджова.

Зазначимо, за період участі в "Кварталі", акторка потрапляла у скандали. Один з гучних інцидентів трапився після номеру про начальника ТЦК. Згодом Анастасія Оруджова розповіла, що не відчувала небезпеки, коли погоджувалась брати участь у сценці. Але з того часу вона стала пильніше ставитися до подібних сценаріїв.

Хто ще покинув "Квартал 95"?

Наприкінці березня цього року з ютуб-каналу "ТСН. Гламур" стало відомо, що з "Кварталу 95" пішло четверо акторок: Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич і Олександра Машлятіна.

Вокалістка та акторка "Кварталу 95" Віра Кекелія повідомила, що Анастасія, Аліна та Олександра планують надалі розвивати власний проєкт – шоу "Порадниця". На травень у них запланований тур Україною з цим імпровізаційним проєктом.

Ірина Сопонару згодом прокоментувала, що рішення піти з "Кварталу" далося їй непросто. Адже вона дуже любила цей колектив. Акторка вирішила пробувати щось нове. Серед варіантів – кіно й стендап.