Никита Киселев признался, что все произошло довольно спонтанно. Он поделился деталями в интервью OBOZ.UA.

Я из наглых: сначала перевел песню, записал фрагмент и выложил в интернет – без всяких договоренностей. Люди начали массово помечать Тину в комментариях: мол, "посмотрите", "послушайте". И она написала: "Давайте делать, мне нравится",

– рассказал певец.

Тина и Никита работали над треком около двух недель. Они обменивались вариантами текста, идеями, часто были на связи относительно корректив. Певец говорит, что для него это был ценный опыт.

"Я бы не сказал, что она жесткая. Она очень профессиональная и максимально включена в процесс. Я с детства слушаю все ее песни. Я действительно многое для себя взял из этого сотрудничества – даже из элементарного: как артист должен вести себя на сцене", – рассказал Киселев.

По словам Никиты Киселева, Тина умеет концентрировать энергию, держать внимание зала с первой секунды выступления. Отметим, недавно у Тины Кароль вышел большой альбом "Любовь. Слезы. Манифест". Туда также вошла украинская версия песни "Полюсы" – с текстом, который писали артисты вместе.

Что известно о Никите Киселеве?

Никита Киселев – известный украинский певец и композитор. Родился в Черкассах, учился в Киевской академии эстрадного и циркового искусств. Еще в детстве он вышел на большую сцену и стал суперфиналистом шоу "Украина имеет талант".

Впоследствии Никита Киселев стал участником группы TIME OUT, где пел с Максимом Бондарем. В 2015 году коллектив распался, поэтому певец начал сольную карьеру.

Сейчас Никиту Киселева знают за романтические песни, которые он исполняет в дуэте со SKYLERR. Также певец недавно выпустил кавер на хит Степана Гиги – "Алтарь".