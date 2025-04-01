Прилетело во двор, – оперный певец шокировал, как пострадала его квартира после атаки дронами

В результате массированной атаки вражескими дронами, произошедшей 28 марта, значительно пострадал Днепр. Среди пострадавших оказался оперный певец Михаил Газин.

Шахед повредил его квартиру. Он рассказал о том, в каком сейчас состояние его семья и дом. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Днепр Оперативный".

Вас также может заинтересовать Уехал из Украины и не вернулся: Кондратюк назвал имя известного актера, который его подвел

Так, по официальным данным, российская атака дронами 28 марта привела к уничтожению четырех частных домов и повреждению еще десяти. Также пострадали многоэтажки, учебное заведение, административное здание, складские помещения и гаражи в Днепре.

В тот вечер Михаил с женой услышали сирену воздушной тревоги около 21:30. Согласно мониторингу карты воздушной опасности, центр города был обозначен красным цветом, что свидетельствовало о высоком уровне угрозы. Супруги сразу переместились в тамбур. Именно это решение спасло им жизнь.

Прилетело во двор, за метра три от подъезда. Мы были в тамбуре, что в принципе нам позволило остаться целыми,

– отметил Газин.

По словам певца, его квартира серьезно пострадала в результате атаки: выбиты окна, пол усеян осколками стекла, а двери тамбура заклинило настолько, что их пришлось выбивать.

К тому же автомобиль артиста Fiat Punto был полностью уничтожен взрывом.

Михаил Газин показал, как пострадал его дом в Днепре / Фото "Днепр Оперативный"

Несмотря на значительные разрушения, солист оперы пока не планирует покидать свое жилье. Сейчас окна временно закрыты ДСП, но для полноценного восстановления поврежденной квартиры нужны значительные средства.

Желающие поддержать Михаила Газина в сложный период могут сделать взнос на карточку: 4149499092655982

Напомним, недавно в дом звезды "Женского доктора" попал российский дрон.