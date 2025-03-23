Мужчина рассказал, в каком он с семьей состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу актера.
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Как сообщила коллега Исаенко, актриса Римма Зюбина, прилет состоялся в соседний подъезд мужчины.
С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Поэтому если есть возможность присоединяйтесь,
– написал Андрей в фейсбуке.
Приобщиться к сбору для пострадавших можно по ссылке
Что известно об атаке на Киев
- В ночь на 23 марта Россия запустила по Украине 147 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
- В результате российского обстрела Киева погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. Количество раненых достигло 10 человек. Среди пострадавших есть 11-месячный младенец.
- Известно, что в Днепровском районе обломки беспилотника повредили верхние этажи жилого дома и заведение питания, в Голосеевском районе возник пожар в офисно-складском здании и металлическом контейнере, а в Подольском районе – повреждена многоэтажка, где на 20 этаже произошел пожар. Кроме того, в Шевченковском районе столицы повреждено 6 автомобилей.