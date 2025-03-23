В то же время на днях показали несколько таких фотографий. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Иракли Макацарии.

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Так, впервые экс "Холостяк" показался публике вместе с женой, сыном и дочкой. Звездная семья устроила семейную фотосессию. Для фотосета Лиза выбрала расслабленный образ, совместив молочные джинсы с худи. Сам Иракли выбрал футболку, свитер и классические джинсы. Их сын, Георгий, был одет в джинсы, футболку и кофточку с пуговицами, а младшую дочь, Нину, родители одели в милый человечек и шапочку с декоративными ушками.

На фотографиях девочка мило спит на плече у отца, а Георгий дурачится и смеется с родителями.

Напомним, Иракли Макацария во второй раз стал отцом в конце 2024 года. В то же время ни бизнесмен, ни его жена-модель, пока не рассказывали подробностей о родах и не назвали точную дату рождения Нины.